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社會 社會焦點 保障人權

陽明山登山客遭家犬猛咬「小腿4、5個齒洞」　飼主驚：牠很古意

▲▼狗,老狗,老犬,毛孩,汪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北市陽明山紗帽路傳出家犬咬傷登山客。（示意圖非當事狗／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

驚魂記！北市北投區紗帽路今（26日）上午驚傳米克斯犬攻擊遊客事件，導致50多歲登山客王姓女子小腿遭咬4、5個齒洞，當場濺血緊急送醫，所幸送醫包紮並無大礙。對此，警方也連絡上飼主，林姓飼主則慌張說「家中狗狗很古意，所以才沒栓繩」，員警立刻口頭勸戒。至於遭咬傷的王女，則表示不提告。

警消今早約9時30分許獲報，紗帽路登山步道有犬隻攻擊遊客，立刻派出救援隊趕抵現場，發現王姓女子小腿遭咬數個齒洞，緊急將人送醫，同時聯繫米克斯犬林姓飼主說明。

林姓飼主向警表示，家中有2隻愛狗，1隻個性兇猛都關鐵籠，另隻「肇事」的狗平常都很乖，因此讓牠自由在庭院行走，此次會突然攻擊傷人，可能是因爲遊客增加，狗狗可能認地盤被侵入才傷人。

北投警方指出，案發後林姓飼主積極想與受傷的王姓女子慰問，並做相關賠償；王姓女子也接受道歉，並要求飼主要將狗狗控制好，別再咬傷其他人，暫不提告。

雖然雙方先以和解落幕，但根據動保法規定，「無成年人伴同或未採取適當防護措施，使具攻擊性寵物出入於公共場所或公眾得出入之場所。」可處以新台幣3萬至15萬罰鍰。

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