「黑人告大牙求償1000萬狗屁」　吳子嘉嗆行情才10萬：有事找我修理他

▲大牙、郭源元皆公開指控黑人陳建州性騷。（圖／翻攝自郭源元、黑人、大牙臉書）



記者陶本和／台北報導

藝人「黑人」陳建州遭女星大牙指控性騷後，大動作對大牙提告，並要求賠償1000萬元；隨後，「微風女神」郭源元也加碼指控陳建州曾2度性騷。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉28日在政論節目上表示，求償1000萬根本狗屁，行情約10萬元，這是嚇小孩子、欺負小女生，他更呼籲大牙，「不要怕，有事情找我，我修理他，這傢伙混蛋」。

在大牙指控黑人性騷之後，黑人大動作對大牙提告，並求償1000萬元；不過，郭源元在28日晚間也透過臉書陳述自己曾經2度遭到黑人性騷，以實際行動力挺大牙。

對此，吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》中表示，這就是大鯨魚在欺負小蝦米，法律判決黑人一定會勝訴，因為10年前的事情沒有辦法舉證，大牙很簡單今天吃鱉，小女生被大鯨魚跟集團在碾壓。

針對黑人求償1000萬元，吳子嘉怒嗆「1000萬狗屁！我被馬英九、蘇貞昌告、我下禮拜還有陳時中（被告案），還沒有開始勒，我跟你講這個10萬元行情啦，這是嚇小孩子，欺負一個小女生」。

吳子嘉說，10多年前的事情，大牙為人母者，站出來講這要多大勇氣，要面對這種黑人惡勢力，不為名利就是為道德，黑人壞透了這傢伙，「我呼籲大牙，不要怕，有事情找我，我修理他，這傢伙混蛋」。

吳子嘉表示，黑人就是小螞蟻，在他的面前小螞蟻一隻，講的是道德問題，怎麼可以「以訟止謗」，這樣解決後面metoo就斷掉了，誰還敢站出來，斷掉是台灣風險，整個道德淪喪，所以要站出來挺大牙，譴責黑人。