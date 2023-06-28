立陶宛斥資3億採購「NASAMS防空系統」　力拚3個月直送烏克蘭

▲立陶宛斥資3億採購「NASAMS防空系統」提供給烏克蘭 。（圖／翻攝推特）

文／中央社

立陶宛政府今天表示，立陶宛已為烏克蘭採購兩套挪威製的「國家先進防空系統」（NASAMS），3個月內就會送交烏克蘭。

綜合法新社與路透社報導，立陶宛是在總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）抵達烏國首都基輔（Kyiv）之際，作上述宣布。瑙塞達將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。

瑙塞達在臉書寫道：「NASAMS發射器近期內就會抵達烏克蘭。」

他在另一段影片中說：「即使是庫存告罄這種情況下，我們都在找機會幫助朋友。」

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）表示，立陶宛昨天跟挪威康堡集團（Kongsberg Gruppen）簽定的這份合約，價值980萬歐元（約新台幣3億3300萬元）。

澤倫斯基今天透過推文，就這項採購案感謝瑙塞達。

他寫道：「對於保衛烏克蘭天空、拯救烏克蘭人民性命而言，這是一項重要且及時的貢獻。一起邁向勝利！」

立陶宛國防部還說，挪威將提供NASAMS的支援裝備給烏克蘭，立陶宛還會運送10輛M113裝甲運兵車給烏國。連同今年內將運送的彈藥，立陶宛提供烏克蘭的軍援累計將超過5億歐元。

瑙塞達辦公室表示，瑙塞達預計跟澤倫斯基討論下個月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，以及烏克蘭申請加入歐洲聯盟（EU）的會員資格談判。