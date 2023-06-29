「竹北天坑」開挖...驚見建築廢棄物回填　送交檢調追查

▲豐邑公司依許可計劃開挖道路，驚見建築廢棄回填物。（圖／豐邑公司提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

豐邑機構5月28日進行里民搶險計畫施工說明會，之後依規劃陸續進度進行，其中除基地地下室的工程進度透明化外，包括主要接鄰人行道的開挖檢視、鄰房安全鑑定、以及增設監測點，持續進行透地雷達檢測等。6月27日豐邑針對沉陷觀測點異常數據與透地雷達偵測圖徵顯示土壤鬆散處進行開挖，發現其中一處地下土壤疑似建築廢棄物回填，目前已提供檢調調查。

豐邑說明，針對勝利二路2處沉陷觀測點異常數據，與莊敬六街透地雷達偵測圖徵顯示土壤鬆散3處，豐邑主動開挖路面與偵測數據做比對：勝利二路 2 處開挖後，發現都有汙水管道之保護混凝土，無其他異狀；但在莊敬六街3處挖開後，靠近勝利二路的開挖點，卻發現疑似建築廢棄回填物，相關單位指示暫不修復回填，無法完成確認修復工程。豐邑當下已加以存證保留相關資料，提供檢調進行道路塌陷原因之調查及可疑點之排查。

▲▼莊敬六街3處挖開後，靠近勝利二路的開挖點，卻發現疑似建築廢棄回填物，相關單位指示暫不修復回填，無法完成確認修復工程。





豐邑公司說，將持續監測周遭道路並配套確認地質之開挖、修復在基地施工的同時持續監測基地周邊道路與鄰近社區之安全，若檢測發現道路底下土壤狀況有鬆散或孔洞時，會立即進行預防性圈圍管制，通報市公所並申請開挖檢視，待原因確定及疑慮消除後，再行回填並撤除管制設施。

另外，豐邑6月9日也函文給市公所，申請莊敬六街沈陷區域道路做路面AC 修復，市公所則於 6 月16 函文表示需縣府審議同意後，方可進行。