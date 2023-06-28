行政院明擬通過私立大專補助方案！　預估近60萬人受惠

針對農委會主委陳吉仲批評前高雄市長韓國瑜當北農總經理時「菜土菜金」，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期，韓國瑜在臉書發文反擊，高官隨意批判的一席話，不僅扼殺農民朋友在農業投入的辛勞，更無視北農基層同仁多年來競競業業的付出。國民黨總統參選人侯友宜晚間也在臉書回應，「韓市長辛苦了，我們一定傾全力下架民進黨！顧好所有農民、顧好台灣農業經濟！」。