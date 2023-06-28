行政院明擬通過私立大專補助方案！　預估近60萬人受惠

▲行政院會預計明天討論、通過拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案 。（圖／記者黃克翔攝）
文／中央社
為減輕學生家庭經濟負擔及兼顧受教權，行政院會明天預計討論、通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，重點包含縮短公私立大專校院的學雜費落差，及高中職學費全免等措施。
行政院長陳建仁21日表示，政府將提方案縮短公私立大學的學雜費落差，同時搭配擴大公私立大專弱勢補助方案、高中職學費全免，以及學貸延長3個配套方案。
根據教育部日前說法，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專約11萬元，差距近5萬元，因此縮短差距的方案預計補助私立大專生學費一年約新台幣2.5萬元，最快民國113年2月實施，估有近60萬人受惠。
現行高中職學費政策，尚未將就讀「普通科、綜合高中學術學程二、三年級」且「家庭年所得總額超過148萬元」的高級中等學校學生納入全額補助對象，因此教育部預計提出高中職學費全免政策，預估受益人數約11.3萬人。
至於擴大公私立大專弱勢補助方案，預計放寬現行補助方案的家庭年所得門檻及加碼一定額度；另外，學貸部分，教育部就正在還款的貸款人，其緩繳本息的月收入未達4萬元門檻，最多申請8次（8年）等規定，評估進一步放寬門檻及申請次數。
政院人士表示，相關政策明天將送行政院會討論通過，補貼方案內容等拍板後將對外說明。
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