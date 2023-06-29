郭源元挺大牙！財經網美酸黑人：用1000萬逼出第二個受害者

▲大牙（左）、郭源元（右）都被黑人陳建州要求「親一下」。（圖／翻攝自臉書／宜霈vs大牙、黑人 陳建州、郭源元）



記者崔子柔／綜合報導

「黑人」陳建州遭「大牙」周宜霈指控於2012年性騷擾後，昨（28）日發出聲明對大牙提告，求償1千萬元並要求公開道歉。結果藝人郭源元也出面指控黑人性騷，稱「不想讓大牙只有一個人」，財經網美胡采蘋則酸，「黑人你成功用一千萬逼出第二個受害人了，恭喜」。

胡采蘋昨晚才發文指出，黑人告大牙是民事訴訟，比較像是公關手段，讓一般民眾以為他有把握，「並嚇唬其他潛在的受害者，讓大家覺得一千萬好嚴重」，但事實上民事法官不會判到一千萬，「所以黑人手段真的是高，能在演藝圈、娛樂事業、體育，甚至水果茶各種商業都有影響力，也不是沒有原因」。

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▲胡采蘋認為黑人手段驚人。（圖／翻攝自Emmy追劇時間臉書）



結果該文章一出不到2小時，模特兒出身的郭源元也出面指控遭黑人性騷，並稱在范瑋琪懷孕期間，黑人稱要給商品約她到辦公室，結果把她環抱住說「要親親」，黑人後續再次說要給她衣服、鞋子，她不斷推拖但對方非常堅持，她考慮未來工作還會碰上，就答應在路邊領取，結果被強逼上車，還被載到家，又被強壓環抱，直到她大哭後一切才停下。對此，黑人透過經紀人指出，「針對莫須有的指控，我們不再回應」。

胡采蘋轉發郭源元的貼文，表示「黑人你成功用一千萬逼出第二個受害人了，恭喜」。網友則紛紛留言指出，「完全印證重賞之下，必有勇夫」、「大牙終於不是一個人了！感謝郭小姐願意站出來」、「太扯了！應該不只這兩個女孩…手法太嫻熟了」、「獎金上看一億，現在累積2000萬」、「讓我們看會喊提告金額多快可以破億元」。