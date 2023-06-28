30萬網紅正妹「30分私密片遭外流」！本人認了已報警：前男友拍的

▲煥ㄦ坦承影片中的女主角是自己。（圖／翻攝抖音／煥ㄦ）



記者柯振中／綜合報導

大陸抖音網紅「煥ㄦ」擁有超過30萬人追蹤，沒想到近日竟然傳出私密影片外流的事件，多部私密影片時間長達30分鐘，引發大陸網友熱議。對此，她本人也坦承，影片中的女主角是自己，同時揭露拍攝影片的原因，也希望大家能好好保護自己。

近日大陸網路上突然爆出多段私密影片，影片的全長超過30分鐘，裡面的女主角與擁有超過30萬追蹤的「煥ㄦ」長得十分相似，瞬間引起熱烈討論。

▲▼煥ㄦ平常形象十分清純，沒想到出現巨大反差影片，讓粉絲們相當震驚。（圖／翻攝抖音／煥ㄦ）



對此，「煥ㄦ」也發布聲明坦承，這些照片、影片都是她與前男友談戀愛時所拍攝的，2人剛交往時過得相當美好，沒想到後來變了調，對方開始得寸進尺，要求拍攝奇怪的影片、照片。

▼煥ㄦ坦承影片中的女主角是自己。（圖／翻攝抖音／煥ㄦ）



「煥ㄦ」拒絕以後，前男友會以冷暴力處理，讓她實在受不了，最終選擇妥協。當時前男友承諾不亂發，沒想到照片、影片還是被外流，前男友的說法則是「手機和U盤（隨身碟）被黑（駭）了」，不過她仍舊保持懷疑的態度。

「煥ㄦ」表示，現在已經報警，呼籲網友不要再傳播，也希望各位女孩能夠好好保護自己，不要被愛情沖昏頭，做出妥協、可能傷害到自己的事情，她也不想因為別人的錯誤懲罰自己，還是會繼續向前看。