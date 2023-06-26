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飛紐西蘭11hrs　雙胞胎輪流哭鬧！2周後回台「他在機場見1幕」崩潰

▲▼ 飛機,搭機,機艙,經濟艙,靠窗座位,機位,機票。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲搭長途飛機遇孩哭鬧，無法好好休息。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

帶小孩出國旅遊，家長最擔心的就是，搭飛機時小孩失控大哭，一名搭飛機從日本東京回台的網友表示，機上有位小孩全力哭吼2小時，他的座位就在孩子的九宮格，完全無法好好休息，空服員也無奈發耳塞，貼文一出，釣出苦主分享經驗，飛紐西蘭航行11小時，雙胞胎小孩輪流哭，回程時居然又搭到同班飛機。

有網友在PTT發文，「東京飛台北小孩哭兩個小時怎麼辦？」剛搭上飛機，座位的九宮格附近，有個小孩全力哭吼2小時，小小的飛機，幾乎都是小孩的哭聲，全機的乘客都不用休息了，「空服員也只能無奈發耳塞」，他也帶上降噪耳機，但哭鬧聲還是吵得他無法休息，「阿肥想知道以後遇到要怎麼辦？」

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他也補充，「猜測夫妻應該是在吵架，或者有人在跟長輩鬧脾氣」，如果自己小孩在飛機上哭鬧，吵到其他乘客，「我下機到艙門跟大家一個一個道歉，送旅客離開」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲苦主分享崩潰經驗。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，釣出不少苦主，「我飛美國碰過凌晨半夜哭鬧的，是N個小時，乘客的眼神每個都想殺人」、「搭頭等艙碰過來台工作的美國夫婦帶兩個小孩，一上機就先跟全體乘客說抱歉」、「你要慶幸只是東京飛台北，我年初台北飛美國，開場就父母打小孩，小孩哭醒睡，睡醒哭，飯都不吃」、「以前去北海道也遇過哭三個小時的，那班還是紅眼班機」。

其中，有網友回文，有次紐西蘭旅遊，遇到一組帶著雙胞胎的旅客，小孩從候機室就開始哭，上飛機等待起飛的半小時也在哭，航行11小時輪流哭，下飛機出關還在哭，但最讓他崩潰的是，「兩個禮拜後結束快樂的旅程，終於要回台灣了，我遠遠就聽到那不祥的哭聲，那組旅客竟然跟我在同一班飛機的等待區」。

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