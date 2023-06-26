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三重拖吊車「撞斃美國男大生」！死者舅落淚：放暑假來台灣就殞命

▲▼三重拖吊車撞死美國男大生，死者舅舅受訪。（圖／家屬提供）

▲門姓男大生與舅舅、親友合照。（圖／家屬提供）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重區25日晚間8時許發生一起死亡車禍，20歲的門姓男子當時走斑馬線準備過馬路，沒想到卻遭張姓男子(34歲)駕駛拖吊車撞上，當場噴飛慘死。死者門男的舅舅表示，姪子在美國出生，目前就讀美國華盛頓大學，大二要升大三，沒想到放個暑假來台灣，竟然就此殞命。

門男的舅舅說，孩子從小在美國長大，很乖、也很守法，昨天晚上到大都會公園運動，但卻一直沒有回來，後來接到警察的電話才知道出事了。舅舅說，他深知姪子的習慣，不可能會闖紅燈，現場也有行人號誌的按紐，他曾教導過姪子，行人按了按鈕後要等到綠燈才能通行，「這是我教他的習慣！」

舅舅說，自己事後到肇事現場查看，發現姪子倒臥的地點距離斑馬線至少有15步遠，且地上還有一灘血跡，可見撞擊力道相當大；舅舅質疑，現場紅綠燈號誌完善，且汽車號誌轉為紅燈3秒後，人行道的綠燈才會亮，姪子在行人綠燈時穿越馬路，對方卻完全沒有減速停車，路面根本沒有剎車痕跡。

▲▼三重拖吊車撞死美國男大生，死者舅舅受訪。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲死者舅舅說，姪子倒臥的地點距離斑馬線有15步遠，且地上還留下一灘血跡。（圖／記者陳以昇翻攝）

舅舅認為，台灣目前交通執法宣導很久了，也有科技執法，但對於肇事者不知道是不是罰則太輕、還是宣導不夠，一個20歲的青年，不到幾秒就沒了，「養大一個孩子很困難，但是一個生命的殞落，只是一下子的時間而已，希望交通執法能更嚴苛，保障行人安全。」

昨天案發後舅舅前往警局製作筆錄，無奈地表示，肇事者見到他連聲招呼都沒打，也沒有上前道歉、或說明當下的狀況，「他(肇事者)只是看了我一眼，就把眼睛撇開了，我完全沒辦法接受肇事者這樣的態度，當作一個沒事人，感覺好像就是這樣了！」

死者門男的父母遠在美國，接獲噩耗後目前正在趕往台灣，預計27日下午將飛抵桃園機場，處理孩子後事。

▼肇事拖吊車昨夜於三重水漾路撞上行人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市三重區一部民間拖吊車撞死行人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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