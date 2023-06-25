衝著柯文哲來的？　他揭賴清德「精心設計」拋補助學費時間點

▲賴清德日前宣布，將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬。（圖／總統府提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前宣布，將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬，行政院也加碼推出高中職學費全免，消息一出引發熱議。對此，媒體人黃揚明23日表示，這個精心計畫的政策是衝著民眾黨總統參選人柯文哲來的，且拋出的時間點也是設計過的，並非偶發性事件。

黃揚明在節目《嗆新聞》中指出，私大學費補助、高中職學費全免預計明年二月實施，選前拋出、選後實施，這就讓人不禁聯想到是否為政策買票。他再提到，這兩項政策分別在周二、周三拋出，周四就是端午連假，從媒體的角度來看，有重大政策在連假前拋出，輿論就會在連假期間不斷發酵，因此，他認為這個時間點是「設計過」的，並不是偶發性的事件，讓討論度能夠極大化。

黃揚明提到，這兩項政策的受惠族群不僅是年輕人還有家長，因為高中職學生還沒有選票，但家長的年齡層大概介於40至50歲之間，因此受惠的不只是年輕人還有中產階級；此外，學貸補貼更涵蓋到50歲以下的族群，這也是賴清德相對弱勢的族群，因為對賴清德而言，年紀越大，支持度越高。

根據TVBS最新民調，賴清德在20至29歲的支持度在17%、30至39歲在28%，40至49歲在29%，在這三個年齡層柯文哲目前全面領先，他分析，賴清德知道現階段柯文哲的民調在往上衝，在這個時間點就把目標放在吸收柯文哲的基本盤，就是年輕選票，在接下來三個月就可以觀察賴清德在這三個族群支持度是否上升。