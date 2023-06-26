宜蘭山區發現男無名屍　後腦有挫傷！背部有神像刺青

▲警方公布冬山鄉山區產業道路草叢中的男屍衣物等特徵，以查清死者身分。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉山區產業道路草叢中被發現一具男屍，經解剖，初步研判死者後腦有挫傷、年約45至60歲、身高約170公分、身體多處刺青(背部-神像、肚子-龍、右大腿-神像、右小腿-蜘蛛、蛇)，研判死亡時間約1至2週。因無任何證件的死者明顯腐爛，至今無法辨識身分。警方呼籲若民眾有親友失蹤，且與上述特徵相符者，請聯繫專線電話：03-9540834，聯絡人：偵查佐田岦洋。

羅東分局5月27日14時許獲報，在冬山鄉山區有登山民眾，於山區產業道路旁草叢，發現一具男性遺體，警方鑑識採證，發現死者遺體已明顯腐爛，無法辨識身分，死者身著棕色短袖T恤(印有梵文字母)、短褲(印有英國國旗)，身上無任何證件。

經報請法醫相驗解剖，初步研判死者年齡約45至60歲、身高約170公分、身體有多處刺青(背部-神像、肚子-龍、右大腿-神像、右小腿-蜘蛛、蛇)、有長期嚼食檳榔習慣，研判死亡時間約1至2週。

羅東分局表示，除比對宜縣已受理報案之失蹤人口，並擴大至全國失蹤人口資料進行清查，期能儘速查明死者之身分。另也積極調閱周邊監視器，釐清案情，並呼籲民眾若有親友失蹤，且與上述特徵相符者，請速與羅東分局偵查隊聯繫（專線電話：03-9540834，聯絡人：偵查佐田岦洋）。