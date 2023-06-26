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工人遭夾亡男大生跪地CPR　家屬淚謝：在最後時光感受到人間溫暖

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣五結鄉溪濱路三段蘭陽大橋下涵洞日前發生一起死亡意外，一名64歲工人在維修涵洞限高欄時遭夾住，送醫急救仍因傷重不治。當時有一名宜蘭大學的大學生路過，見現場沒有人會CPR，當即跪地協助幫忙實施CPR，讓家屬相當感動，希望能夠取得聯繫表達謝意；該名大學生則表示，當下自己也很害怕，但如果不行動，「當初考CPR證照有何用？」

▲▼ 宜蘭工人遭吊車夾死。（圖／記者游芳男翻攝）

▲工人遭吊車夾死。（圖／記者游芳男翻攝）

一名64歲工人21日傍晚6時許在蘭陽大橋下的涵洞維修涵洞限高欄，過程中限高欄突然墜落地面，還將吊車扯倒，他逃生不及，遭吊車和矮牆夾住，好不容易脫困並立即送往醫院搶救，最終仍因傷重宣告不治。

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死者家屬表示，救護車抵達前有一名熱心民眾在現場協助實施CPR，雖然最後家人還是不幸離世，但很感謝這位熱心民眾給過大家希望，「謝謝您，您的行為讓我們在他最後的時光裡感受到了人間的溫暖。我們希望找到這位熱心助人的大德。在心痛的同時，我們希望能親自對這位善良的人表達我們的謝意。」

根據《自由時報》報導，協助實施CPR的人是就讀宜蘭大學的大學生（20歲），雙方透過承辦警員搭線已經取得聯繫；事發當天他騎車路過，發現事故現場沒有人會CPR，而他在就讀高職時曾跟著社團考取CPR證照，於是二話不說趕緊停車跪地幫忙施救，雖然當下也感到很害怕，但他覺得如果自己不行動，「當初考CPR證照有何用？」

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