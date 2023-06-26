把員工全裸綁車內！用彈力帶猛彈下體　搬家公司霸凌黑歷史曝

▲日本搬家公司發生嚴重內部霸凌事件。（翻攝自推特@takigare3）

圖文／鏡週刊

日本一間搬家公司「アート引越センター」傳出內部霸凌事件，一名男子全裸被綁在公司的貨車內，並被另名男子用彈力帶彈其下體，誇張的霸凌影片引發網友熱議，過去的職場霸凌黑歷史也被翻了出來，不過目前該間搬家公司尚未做出回應。

時事推特帳號「滝沢ガレソ」分享一段30秒的影片，掌鏡者打開貨櫃車的車廂，裡面竟有一名男子全裸被綁著，另一名穿襯衫及西裝褲的男子則是用力扯綁在全裸男下體處的彈力帶，即使全裸男嘗試用手遮擋下體，西裝男仍將其手撥開以彈力帶猛彈其下體，掌鏡者則是開懷大笑。

據了解，影片中的人為搬家公司「アート引越センター」員工，事發地點則是在該間搬家公司的貨車上，疑似為內部霸凌事件引發網友熱議，「完全無法理解到底哪裡好玩欸」「那是用來固定貨物的帶子嗎？也太噁」。

「アート引越センター」的黑歷史也被翻了出來，社長寺田壽男曾在2010年時猥褻16歲女高中生遭送辦；2021年12月曾強迫懷孕19週的女員工連續3天進行搬家工作，導致該名員工在搬家的過程羊水破了；2022年8月一名員工在私人土地排泄且未清潔就離去；2022年11月也爆出一名20多歲的男員工在其他同事在場的情況下，被4人強制脫褲子並毆打，過程全被拍攝下來。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399







更多鏡週刊報導

高雄飯店住宿驚魂！全裸睡覺遭「房務闖入」 網友嚇：我也發生過

控易智言借「表演指導」霸凌 她再提台演員1盲點：勿因表演摧毀人生

《人選》女星控霸凌！易智言否認稱「噁心想吐針對表演」 對戲演員曾少宗也回應了