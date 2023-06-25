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「廚房有雞」無菜單料理2館開幕　大菜「正宗花雕雞」令人垂涎

▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

由「花雕雞女王」高彤創始的台南知名餐廳「廚房有雞」開業已18年，從中華東路到北安旗艦店，培養很多「雞粉」，為迎合小型宴席市場需求，「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，7月31日前預訂粵菜宴席滿5桌送1桌，歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。

▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）

「廚房有雞」創辦人高彤指出，當初創業開店的初衷是希望用更多時間、做健康的餐點來陪伴女兒，當時女兒才小三，現在都已27歲了。她拿手的正宗花雕雞，沿襲大陸師傅正統手藝，食材嚴格把關，烹調全程衛生控管，每道端上餐桌的料理，她的初心18年不變，「把客人當成家人，讓他們吃得美味又安心」，就是她一直以來堅持的理念。

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▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）

高彤指出，廚房有雞招牌料理「正宗花雕雞」，僅選92天3斤重的跑山霸王雞（1斤要價300元），油脂少、肉質Q彈多汁，再佐以9種材料秘製的花雕醬、6道繁瑣工序拌炒入味，最後淋淋上招牌花雕酒悶煮出醇厚香氣。乾、滷、湯3種吃法分別帶出湯料不同層次，處處講究，是許多行家必點的「鎮店大菜」。

▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）

高彤說，她創始店在東區，北區饕客一再反映專程跑到東區用餐的諸多不便，高彤才於數年前在北區北安路開了第2家分店。另在育成路新設的A2館占地百餘坪，全開15桌席，還可彈性隔成6個包廂，旗艦店和二2都是「羿品新餐飲有限公司」的門面，也是因應瞬息萬變餐飲市場的新思維，和廚房有雞各家分店一樣「新開醰的佳餚、用心準備的食材、熟悉的妙功夫、熟悉的手路菜、熟悉的好味道」。

▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）

高彤說，廚房有雞艦店2是一家可承辦小型宴席的粵菜餐廳，適合工商、社團聚餐、尾牙除夕、新婚文定和家庭聚會，且採「無菜單」料理的方式，以每季換一次「菜單」的方式，提供客最佳美食佳餚。

▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）

廚房有雞開幕慶，6月25日至27日前，內用可享9折優惠，28日前，慶祝創店18週年慶，招牌料理-大份花雕雞和大份豬骨煲，享買一送一優惠；中華店、北安旗艦店和A2館各限量18組。6月28日至7月31日期間，預訂5桌並預付訂金者，即享有「買5送1」的優惠。

▲「花雕雞女王」高彤創始的「廚房有雞」旗艦店2館28日開幕，21日起進行試營運，她歡迎大家一起來品嚐鎮店大菜「正宗花雕雞」等美食料理。（圖／記者林悅攝，下同）

廚房有雞北安旗艦店地址：台南市北區北安路一段161 號;旗艦2：北區育成路106號，歡迎消費者來嚐鮮。

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關鍵字：

廚房有雞無菜單花雕雞

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