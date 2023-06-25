被綠委狂酸！柯文哲嗆：每天放狗咬人　要「狗主人」賴清德回應

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲聲勢攀升，近日被披露，尚未公開的參選總統「國政白皮書」中主張重啟服貿，引發各界批評，也遭到民進黨人士不斷攻擊。對此，柯文哲25日批評，民進黨每天放狗咬人，要不要叫「狗主人」出來回應？

▲柯文哲出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲25日原定沒有公開行程，但中午仍悄悄出現在光大寮聚保宮環島祈安遶境，進場時被媒體詢問眾多問題，但皆未回應；由於時間為正中午12點，柯文哲與在地市議員林珍羽也一同到旁邊大樹等待遶境活動，媒體再度湧上詢問問題。

被問到國民黨總統參選人侯友宜稱，柯文哲當初與民進黨一同擋服貿？柯文哲並未正面回應；媒體再問，今有民進黨立委洪申翰分析，柯重啟服貿的2原因，一是爭取北京支持、二是想收國民黨的票源？柯文哲直言，民進黨有側翼、立委、名嘴，「每天都放狗咬人，要不要叫狗主人自己出來回應？」

媒體再問，是不是希望民進黨總統參選人賴清德出面回應？柯文哲直言「對啊」。隨後，媒體不斷追問服貿議題，但柯文哲都沒有回應，一旁的林珍羽則幫忙緩頰，今天柯文哲預定是不受訪，而當年服貿應該是逐條審查，重點在於反黑箱服貿過關，「我相信逐條審查有必要性，應朝那方向前進。」

柯文哲近日被披露，尚未公開的參選總統「國政白皮書」中主張重啟服貿，引發各界批評，而柯24日指，民眾黨沒開記者會，也沒正式公布要重啟服貿，只是內部討論而已，他當年是反「黑箱服貿」。同時，柯也反問為何總統蔡英文做了7年的總統也沒停掉ECFA（兩岸經濟合作架構協議）？

對此，洪申翰表示，當外界每次想要問柯文哲，為何需要重啟服貿，他就會跟回嗆「小英如果有本事，現在就把ECFA停掉啊！」這句型其實非常熟悉，當民眾倡議，台灣應該要嚴守主權而有尊嚴地在國際社會生存，然後就會有另一群人，膝反射地嗆聲「那為何民進黨不敢現在宣佈台灣獨立，成立台灣共和國？」當民眾擔憂氣候變遷所帶來的災害風險，某些不想討論的人，就會用「那你有種現在把所有燃煤電廠都關掉啊！」來堵民眾的嘴。

洪申翰直言，這其實都是同一種閃避問題的滑坡話術而已；說到底，在這個各國都在思考，要如何對中國「去風險」的當下，柯文哲根本講不出，為何要逆勢「重啟服貿」，去加深對中依賴的正當性和必要性，坦白說，自己認為只有兩個可能，一個是為了爭取北京的支持，而必須擺進這個對台灣根本沒任何好處的東西，另一個，就是為了要挖空藍營的支持基礎，必須表現得比國民黨更像國民黨。