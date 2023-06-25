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大陸 大陸焦點 特派現場

叛變普丁！瓦格納集團總部曝光　陸媒：俄執法人員荷槍實彈接管

▲▼ 瓦格納集團總部現況 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

▲ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團總部現況 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動一日叛變後，據央視軍事報導指出，當地時間6月24日早7時，位於聖彼得堡的瓦格納集團總部大樓已被俄羅斯相關部門執法人員接管，現場人員荷槍實彈。俄執法人員已在現場帶走數名瓦格納公司工作人員，現在大樓已經禁止出入。現場俄羅斯執法人員拒絕接受央視記者採訪。

目前聖彼得堡的狀況如何？陸媒《每日經濟新聞》今（25）日報導，位於聖彼得堡中國留學生小斌，當天得知消息後趕往現場。他說，「進入瓦格納中心的入口已經封住了，門口有警車還有武裝的警衛。」

▲▼ 瓦格納集團總部現況 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

▲俄方人員荷槍實彈接管瓦格納集團總部。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

報導說，「小斌看見今天早上有很多記者去架攝像機，到了下午五點左右已經沒有什麼人了，零星在馬路對面的人在拍影片照片，基本上那邊是平靜的。」

談及瓦格納「武裝叛亂」對市民生活的影響，小斌直言「除了冬宮遊客被疏散外，其他影響暫時還不明顯，市民會談論一下在發生什麼，但是主要還是該做什麼就做什麼，因為誰都不知道會怎麼樣。」

「我只能跟你說現在聖彼得堡整體是非常平靜的，人們還大規模聚集慶祝過節呢，但飛往格魯吉亞等鄰國的機票漲價了。這兩天是紅帆節，就是一年一度慶祝畢業生畢業的節日，在河裡面有紅色的帆船，所以這兩天大家都聚集在那邊看帆船，看煙花，只是今年的人要比去年少一些。」小斌解釋。

莫斯科方面，小斌表示，「從他朋友提供的訊息顯示，24日上午10點左右，紅場如往常一樣，仍然有很多遊客。但紅場後來被關閉。」

▲▼ 瓦格納集團總部現況 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

▲ 昨24日上午10點左右的紅場。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》也聯繫上一名不願意透露姓名的莫斯科地陪導遊表示，「我可能馬上就要離開莫斯科了，大家最近都在離開莫斯科，莫斯科目前的風險非常大，我不願承擔這個風險。」

一位莫斯科大學的中國留學生也對記者指出，她和莫斯科大學、莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院的留學生朋友今天都在談論這件事，準備買機票提前回家。

該中國留學生說，莫斯科市長已經發布突發公告，呼籲市民儘可能減少在市內出行，市區一些道路或社區可能將封路，城市服務處於高度戒備狀態。

據她觀察，莫斯科街頭（Большая Бронная улица）和往日差別不大，莫斯科大學站附近的小商販也照常出攤，時不時有行人過來購買商品。不過，地鐵莫斯科大學站以及莫斯科大學站阿尚購物中心的人流量相比此前週末有明顯變少。

此後不久，「叛亂」事件出現了轉折結果。據俄新社當地時間24日報導指出，瓦格納集團首腦普里格津和所有武裝人員，全部從俄羅斯南部軍區司令部撤離。

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