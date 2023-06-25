美國最擔心「俄核武」受威脅！　前CIA官員：可能被恐怖份子搶走

▲瓦格納集團傭兵準備撤離頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）24日發起叛變，在24小時內一路進逼莫斯科，而這也引發美國對於核武的擔憂，萬一俄羅斯真的發生內戰，那麼克里姆林宮的5977顆核彈頭會何去何從？美國前中情局官員透露，美方最擔心核武被恐怖份子或車臣領導人搶走。

根據《路透社》報導，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在發起叛變後，迅速朝莫斯科推進，最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的居中斡旋之下，普里格津同意撤兵，但這起事件也表明，俄羅斯總統普丁對權力的掌控正在減弱。

在瓦格納軍隊發起叛變後，莫斯科也隨即宣布展開反恐行動、升級維安規格，就連坦克都直接部署在街頭，美國前中情局（CIA）官員波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）表示，這個場景讓他回想起1991年蘇聯解體時的狀況，也引發人們對俄羅斯核武庫的擔憂，尤其是核武可能會遭其他人竊取。

波利梅洛普洛斯說，美方擔心恐怖份子或是像車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）這樣的人，會藉機奪走核武作為其談判籌碼。卡狄羅夫在瓦格納反叛後，隨即向克里姆林宮表示，車臣已準備好協助平息叛亂。

俄羅斯擁有全世界最大的核武器庫，根據美國科學家聯合會估計，俄羅斯到2022年會擁有5977顆核彈頭，而美國約擁有5428顆。

針對俄羅斯核武擔憂，美國國家安全委員會（National Security Council）發言人表示，目前沒有看到叛變對俄羅斯戰略和戰術武器安全有直接威脅，「我們沒有看到俄羅斯和力量的部署有任何變化。」美方也呼籲，俄方有特殊責任維持其核武的指揮、控制和保管行動。