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阿里山茶葉生產合作社春季茶比賽 　拍賣款項捐助寒冬送暖

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社 2023春季優良茶競賽頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲阿里山茶葉生產合作社 2023春季優良茶競賽頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山茶葉生產合作社2023春季優良茶競賽青心烏龍組特等獎由賴正一製茶─賴新日奪得，新品種金萱組特等獎由丁式茶─鍾明志拿下，立委陳明文、王美惠出席恭賀。合作社理事主席蔡惠櫻也當場開放競標特等茶，最後以6萬元成功標出，並允諾所得全數用於年終社會局寒冬送暖款項，合作社另加碼10萬，總計捐獻16萬，善行溫暖社會。

此次競賽年阿里山茶葉生產合作社春季優良茶競賽，共有184點參賽，其中烏龍組參賽點數為94點，評選成績計特等獎1名、頭等獎3名、金質獎22名、優良獎28名，淘汰40點，淘汰率42.6%。新品種金萱組參賽點數90點，評選成績特等獎1名、頭等3名、金質獎23名、優良獎32名，淘汰31點，淘汰率34.4%。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社 2023春季優良茶競賽頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

評審指出，今年春季因乾旱的關係，春茶產量比往年較少，但茶湯的滋味比較像冬茶，茶葉培火偏重，茶湯偏淡。新品種金萱組入圍優良以上的茶品質都非常好，特別是頭等、特等的發酵香與茶湯細膩度都很好；青心烏龍組金質獎以上的茶品質也都不錯，尤其今年特等獎的茶，不論品質、發酵度都非常好，茶湯滑潤且帶花香。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社 2023春季優良茶競賽頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

「取之社會，用之社會！」蔡惠櫻說，阿里山茶葉生產合作社除幫助小農推廣茶葉，每年也都會將收入一部分贊助縣府社會局寒冬送暖，讓弱勢家庭吃美味年菜過好年。雖今年春茶因乾旱產量比過往少3成，但價格較穩定、銷售量也較好，比賽茶公布成績後隨即就被排隊的客戶一掃而空，賣得很不錯。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社 2023春季優良茶競賽頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，高山茶的品質6成取決環境、3成烘培、1成沖泡，阿里山高山茶名聲享譽全國，其特點就是種植環境得天獨厚，嘉義環境有高山，技術有茶農一代傳一代，感謝老天給嘉義縣這麼好的環境種好茶，比賽茶葉經管理抽驗認證安全無虞，也感謝阿里山茶葉生產合作社辦比賽促進茶農良性競爭，推動茶產業之餘更發揮愛心捐獻年菜送暖。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社 2023春季優良茶競賽頒獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次競賽結果：

青心烏龍組：
特等獎：1名：賴正一製茶─賴新日
頭等獎3名：名峰製茶─杜秀菊、明峰製茶─蘇志峰、龍美羅家農場─羅旭輝

新品種金萱組：
特等獎1名：丁式茶─鍾明志
頭等獎3名：十三製茶─王俊傑2點、張真素

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