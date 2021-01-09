阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

▲阿里山生產合作社冬季優良茶競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山茶葉生產合作社2020冬季優良茶比賽，9日上午在仁義湖岸大酒店咖啡廳舉行頒獎典禮，縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠等人到場為嘉義高山茶品質作保證。

翁章梁說，嘉義縣是全國占地面積最大的高山茶產區，嘉義縣為高山茶都，阿里山高山茶名氣響亮，而一年四季中最好的茶就是冬茶，每年嘉義縣優良茶競賽都是茶產業界的大事，經過一連串的評審過程，各賽事的冠軍和各獎項得主都已出爐，透過評審為大家挑選嘉義最好的茶，現在正是買茶、品茶好時機，邀請所有愛好高山茶的朋友，一同來嘉義享受好茶。

茶改場評審代表簡靖華指出，今年因氣候因素，茶菁較乾，焙火較厚，茶湯更甘甜，烏龍組特等跟頭一品質不相上下，競爭相當激烈，特等相對發酵比較足，烘焙比較厚，口感甘醇，韻味足；頭一烘焙稍微低一點點，但同樣具有烏龍特有的甘醇，只是第二沖茶湯冷掉時不及特等圓滑。

此外，金萱特等跟頭一差距更小，發酵差不多，香氣都很飽滿，主審跟副審兩個在當時也討論很久才做出決定，頭一發酵度稍微重一點點，香氣飽滿，只是冷湯時滑度比特等稍微欠缺一點，特等發酵跟烘焙比較清淡一些些，充分表現金萱的特色。

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻表示，2020年冬季優良茶比賽參賽點數共499件，分青心烏龍組及新品種組，其中青心烏龍組348件，新品種烏龍組151件。

青心烏龍組特等獎由銘峰製茶廠蘇柏彰贏得，頭等一獎由綠能多元化企業社羅旭輝贏得，頭等獎8名，分別由名峰製茶蘇于廓、長信茗茶黃天勇（2件）、上豐茗茶陳梓睿先生、現代茶業陳家馨女士、宏達茶業林文成先生、新福源茶業林清良先生、銘峰製茶蘇柏彰先生贏得，金質獎共46名，優良獎共129名，淘汰163件，淘汰率46.8%。

新品種組特等獎及頭等一獎都是由仙記名茶郭紋廷贏得，頭等獎3名，分別由櫻田牛埔農場侯姿妃女士、櫻田牛埔農場蔡靜女士、十三製茶王俊傑先生贏得，金質獎21名，優良獎56名，淘汰69件，淘汰率45%。

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