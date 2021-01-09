　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

▲阿里山生產合作社冬季優良茶競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山生產合作社冬季優良茶競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山茶葉生產合作社2020冬季優良茶比賽，9日上午在仁義湖岸大酒店咖啡廳舉行頒獎典禮，縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠等人到場為嘉義高山茶品質作保證。

翁章梁說，嘉義縣是全國占地面積最大的高山茶產區，嘉義縣為高山茶都，阿里山高山茶名氣響亮，而一年四季中最好的茶就是冬茶，每年嘉義縣優良茶競賽都是茶產業界的大事，經過一連串的評審過程，各賽事的冠軍和各獎項得主都已出爐，透過評審為大家挑選嘉義最好的茶，現在正是買茶、品茶好時機，邀請所有愛好高山茶的朋友，一同來嘉義享受好茶。

▲阿里山生產合作社冬季優良茶競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

茶改場評審代表簡靖華指出，今年因氣候因素，茶菁較乾，焙火較厚，茶湯更甘甜，烏龍組特等跟頭一品質不相上下，競爭相當激烈，特等相對發酵比較足，烘焙比較厚，口感甘醇，韻味足；頭一烘焙稍微低一點點，但同樣具有烏龍特有的甘醇，只是第二沖茶湯冷掉時不及特等圓滑。

此外，金萱特等跟頭一差距更小，發酵差不多，香氣都很飽滿，主審跟副審兩個在當時也討論很久才做出決定，頭一發酵度稍微重一點點，香氣飽滿，只是冷湯時滑度比特等稍微欠缺一點，特等發酵跟烘焙比較清淡一些些，充分表現金萱的特色。

▲阿里山生產合作社冬季優良茶競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻表示，2020年冬季優良茶比賽參賽點數共499件，分青心烏龍組及新品種組，其中青心烏龍組348件，新品種烏龍組151件。

青心烏龍組特等獎由銘峰製茶廠蘇柏彰贏得，頭等一獎由綠能多元化企業社羅旭輝贏得，頭等獎8名，分別由名峰製茶蘇于廓、長信茗茶黃天勇（2件）、上豐茗茶陳梓睿先生、現代茶業陳家馨女士、宏達茶業林文成先生、新福源茶業林清良先生、銘峰製茶蘇柏彰先生贏得，金質獎共46名，優良獎共129名，淘汰163件，淘汰率46.8%。

新品種組特等獎及頭等一獎都是由仙記名茶郭紋廷贏得，頭等獎3名，分別由櫻田牛埔農場侯姿妃女士、櫻田牛埔農場蔡靜女士、十三製茶王俊傑先生贏得，金質獎21名，優良獎56名，淘汰69件，淘汰率45%。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

ET快訊
聯電8吋晶圓廠傳出巨大爆炸聲！　冒出陣陣煙霧
花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍
「坐好友身上搖」19秒外遇片瘋傳　甜美女星公開道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

消防署長陳文龍南下嘉義　表揚績優有功消防人員

「花木蘭聯盟」仗義！台東鳳梨釋迦滯銷　花蓮購7000斤

台南好YOUNG搖滾嘻哈夜百位粉絲已排隊　黃偉哲暖暖包、口罩即刻救援

假藉寒流春節「行善募資」詐財　屏警加強查緝...籲民眾勿受騙

學甲警為您守護路口　希望大家平安過好年

屏東潮警公佈10大易建規肇事路段　延平路57件居首…籲用路人注意

為臥床病患洗頭…抒解病苦　敏盛美髮志工劉月花：助人很幸福

在地愛心企業家參與　趙正宇寒冬送暖「12禮」1000份物資關懷弱勢

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

消防署長陳文龍南下嘉義　表揚績優有功消防人員

「花木蘭聯盟」仗義！台東鳳梨釋迦滯銷　花蓮購7000斤

台南好YOUNG搖滾嘻哈夜百位粉絲已排隊　黃偉哲暖暖包、口罩即刻救援

假藉寒流春節「行善募資」詐財　屏警加強查緝...籲民眾勿受騙

學甲警為您守護路口　希望大家平安過好年

屏東潮警公佈10大易建規肇事路段　延平路57件居首…籲用路人注意

為臥床病患洗頭…抒解病苦　敏盛美髮志工劉月花：助人很幸福

在地愛心企業家參與　趙正宇寒冬送暖「12禮」1000份物資關懷弱勢

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

金唱片漏網／THE BOYZ鏡頭底下跨「禮儀腿」、90度彎腰！原因超暖

炎亞綸獨挑大樑接直播主持棒　「偷師」綜藝大咖學撇步

葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

呆萌金初次見雪興奮笑容藏不住　銀白天地嗨做「空中腳踏車」

祭司夥同2信徒輪流性侵！事後囂張「拖女屍」回被害人家門口

謝淑薇阿布達比女網未能逆轉烏克蘭　單打32強止步續戰女雙

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

地方熱門新聞

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

敏盛美髮志工劉月花　助人很幸福

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

趙正宇寒冬送暖「12禮」　關懷弱勢

東港10大易肇事路口曝　酒駕死傷新園最多

百位粉絲已排隊黃偉哲暖暖包、口罩即刻救援

台南北區YMCA會館一氣化碳中毒案10人已出院

兒子「涉毒黑吃黑」被綁　父匯300萬救子受阻

廟會活動爆竹煙火審慎施放以免危險

屏東市10大易肇事路口　「路殺」高峰時段曝光

白牌車南州地區載客　「吃10萬罰單」還被吊照

學甲警為您守護路口

上合歡山等雪去　車等裝雪鏈排長龍

170公斤外送員　心肺衰竭不治

更多熱門

關鍵字：

阿里山茶葉生產合作社銘峰製茶廠蘇柏彰

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面