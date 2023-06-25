嘉義縣呼籲遛狗別亂便　加強狗排泄物處理宣導與稽查

▲嘉義縣環保局遛狗別亂便呼籲，別讓黃金變罰金。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

許多鄉親家中都有毛孩陪伴，也會經常帶著愛犬到處趴趴走，嘉義縣環保局提醒，若飼主對犬隻隨地便溺不理，將會讓人荷包大失血。為加強宣導「遛狗清狗便」，嘉義縣環保局在竹崎鄉鹿滿客家文化園區辦理「遛狗繫狗鍊，隨手清狗便」宣導活動，不少鄉親帶著家中毛小孩前往同樂拿好禮。

環保局長張輝川表示，環保局歷年持續與縣內18鄉鎮市公所的清潔隊合作，加強狗狗排泄物處理的宣導與稽查，據統計109~112年5月期間，宣導講習辦理851場，觸及宣導達35,044人次，民眾遛狗亂遺便及殘留狗食殘渣包裝材遭稽查勸導591件。透過本次活動宣傳環境維護的重要性，達成「乾淨清、安心遛」。

環保局呼籲，遛狗習慣養成很重要，民眾散步時可隨身攜帶清除工具，可至寵物店或網站選購：狗便夾、狗便清除器、鏟子、DIY自製狗便袋、或塑膠袋、廢紙袋等物品處理犬隻大小便。愛牠就別讓牠隨意便，期望飼主能落實「遛狗清狗便」，共同維護美好整潔環境。

今日活動採互動式遊戲，民眾在現場完成指定關卡就可獲得乙份實用宣導品，活動現場還有「家犬貓三合一免費絕育活動」民眾踴躍參與。