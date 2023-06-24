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日本核廢料埋哪？北海道2地列候補　長崎「1原因」主動報名

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

▲日本政府正積極尋找核廢料掩埋地。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

核電廠排出的放射性廢棄物，亦稱核廢料，其相關存放問題，經常引發討論。大部分的民眾都反對政府將核廢料掩埋於自己的家園。日本當局多年來已多次召開會議，以尋找掩埋地，目前初步鎖定北海道2個村町，並對其進行第一階段調查，判斷是否適合，但卻遭到北海道知事強烈反對。而長崎縣對馬市卻因為高額的補償金決定加入審查行列，但同樣遭到長崎縣知事反對。

根據《日本放送協會》報導，日本政府選定核廢料掩埋地的審查過程需要耗費20年，並分為3個階段。儘管核廢料能夠釋放輻射線的能力隨著時間持續變弱，但根據日本2000年所訂定的法律規定，依舊必須裝進專門的容器，並埋藏於地底300公尺深的場所，稱之為「深地質處置（地層処分）」。

由於核廢料是要掩埋於地底，因此第一階段是以文獻調查該地是否有火山活動或是斷層運動的「文獻調查」，約需2年；第二階段則是到當地調查地質與地下水情況的「概要調查」，耗時約4年；第三階段則是建造地下調查設施，並確定當地的岩盤與地下水特性適合掩埋核廢料的「精密調查」，需要14年的時間。

隨著各階段不同的審查，地方政府也可以獲得一定的補償金，光是第一階段的文獻調查，最高可以領取20億日幣（約新台幣4.3億元），而概要檢查最多可以拿到70億日幣（約新台幣15億元）。北海道的壽都町與神惠內村3年前決定參加第一階段的審查，目前相關調查作業即將邁入尾聲，專家將根據調查結果決定是否要進入下一階段審查。

▲▼日本最高法院判定政府對福島核事故無賠償責任。（圖／路透）

▲各地都不想成為最終接受核廢料的掩埋地。（圖／路透）

對此，壽都町町長片岡春雄表示，「作為地方政府代表，我不適合發表評論，因為這是中央的決定，我只希望有更多的地方政府能夠配合（核廢料掩埋地選定作業）。」而神惠內村村長高橋昌幸則不願對此發表回應。

不過北海道知事鈴木直道卻在22日表示，「北海道目前的條例就是因為無意成為核廢料掩埋地所制定的。概要檢查是最終決定掩埋場的其中一個環節，但其與北海道的條例並不相符。如果文獻檢查結束後，還要進入下一階段的概要檢查，根據目前的地方條例主旨，我會持反對意見。」

鈴木直道還強調，「為了安全處理高階核廢料，北海道已經在北部的幌延町設立地下實驗室，以進行技術研究，然而核廢料處理問題不該只是北海道應該思考的問題，希望全國人民都可以了解這個事實。」

另一方面，儘管當地居民反對，但長崎縣對馬市商公會卻向市議會請願提案，要求加入核廢料掩埋地的調查，並希望透過第一階段調查的20億日幣補助金振興當地經濟，但目前當地正反意見兩極，仍未取得共識。

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