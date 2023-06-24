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朴子藝術公園正式啟用　「朴通市集：大人味之市」為主題

▲▼ 朴子藝術公園全新啟用 朴通市集擴大雙場域舉行。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 朴子藝術公園全新啟用 朴通市集擴大雙場域舉行。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

朴子藝術公園經近一年籌畫施工日前正式啟用，6月份朴通市集首次擴大場域，選在6月24日、25日端午連假後兩天，除在原水道頭文創聚落設攤，朴子藝術公園內今也有多家業者進駐，雙場域以「朴通市集：大人味之市」為主題，80家品牌市集參展，縣長翁章梁今前往逛攤位，向在烈日下擺攤的業者打氣。

▲▼ 朴子藝術公園全新啟用 朴通市集擴大雙場域舉行。（圖／嘉義縣政府提供）

文化觀光局表示，適逢畢業季特以青春回憶、邁入大人世界構想，邀請適合當作畢業禮物的品牌，並企劃「好嘉文創職人」展區、親子同樂的「小老闆市集」，以及水道頭駐地店家推出的手作台式馬卡龍、乾燥花束、海廢磁鐵等，也呼應朴子藝術公園新啟，「誠農食堂」及「翌莎精品咖啡」合作推出草地野餐體驗，邀民眾在草地浪漫約會。

▲▼ 朴子藝術公園全新啟用 朴通市集擴大雙場域舉行。（圖／嘉義縣政府提供）

朴通市集首次雙場域盛大舉辦，一早遊客陸續湧入，為讓造訪民眾更深入認識，規劃「場域解謎」遊戲體驗，透過探索更認識百年老校舍及朴子藝術公園的美，不只在逛市集，更認識地方文化，解謎成功還可獲每日限量300份翻糖餅乾。

▲▼ 朴子藝術公園全新啟用 朴通市集擴大雙場域舉行。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，把握這兩天帶著家人、伴侶逛市集，這裡嚴選品牌外面很難找到第二家，吃吃喝喝買東西是連假最好的選擇，一旁藝術公園全新啟用寬敞乾淨，樹蔭面積大涼爽舒適，邊玩邊逛一定不要錯過。來逛市集的侯小姐分享，朴通市集好逛好買氣氛佳，買了木頭製品質感超好，可以擺在家裡欣賞。

▲▼ 朴子藝術公園全新啟用 朴通市集擴大雙場域舉行。（圖／嘉義縣政府提供）

市集另外安排「單車走讀藝術小鎮」快閃遊程，朴子小鎮達人莊有志老師帶領騎單車，漫遊藝術公園、水道頭、刺繡文化館三處景點，還邀請嘉縣重量級工藝家謝東哲老師主講文化講堂，於市集消費滿百即可參加整點抽似顏繪體驗，3名畫家以小清新風格為民眾留下青春一瞬。

▲▼ 朴子藝術公園全新啟用 朴通市集擴大雙場域舉行。（圖／嘉義縣政府提供）

有別以往純逛市集，這次加入體驗、互動、走讀、講堂，朴子儼然成為假日出遊、體驗藝文的新興景點，觀光遊客增多，長榮文苑酒店及棒棒積木飯店趁勢推出24日或25日住宿，憑發票到朴通市集享免費單車騎乘，多重好康不來可惜，更多活動資訊可搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁。

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