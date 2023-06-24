《暗黑破壞神4》禁止大陸玩家參加　港澳台除外可挑戰上市活動

▲ 暴雪上市活動，專家模式前1000名達等級100玩家，名字被刻在莉莉絲雕像上 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

為了慶祝《暗黑破壞神4》上市，美國遊戲開發商和發行商「暴雪娛樂」（Blizzard Entertainment）表示在遊戲中的專家模式前1000名達到等級100的玩家，名字將會被篆刻在莉莉絲雕像上。但暴雪在公告中表示，這項活動不開放給中華人民共國的居民（不包括港、澳和台）參加，引發大陸玩家的高度憤怒。

綜合陸媒報導稱，暴雪最新舉辦線上線下結合的活動，在專家HC模式下，全球達到前一千名的滿級（100級）的玩家，可以把自己的遊戲TAG，永久刻錄在一尊莉莉絲雕像上。

許多玩家十分期待能大戰一場，因為專家模式本身就只有一條命，能達到100級已經超過很多普通玩家。在如此困難的情況下完成挑戰，的確是值得把ID刻在莉莉絲雕像上。

▲ 暴雪慶祝《暗黑破壞神4》上市活動，禁止大陸玩家參加。（圖／翻攝 百度＠大白遊戲說說）

但暴雪最新發布的公告有但書，內容補充細指出，「截止至2023年5月26日，以下國籍的玩家不得參與活動，分別是俄羅斯、白俄羅斯、古巴、伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、蘇丹、克里米亞、敘利亞和任何其他法律限制或禁止地區的居民；同時玩家不得為中華人民共和國的居民（不包括香港、澳門和台灣）。」

先前暴雪娛樂與網易的合作終結，1月24日零時，暴雪旗下的《魔獸世界》、《爐石戰記》、《守望先鋒》等遊戲正式停服，與大陸玩家說再見，引起遊戲玩家不滿。

這次暴雪的公告被視為有歧視意味，遭許多大陸玩家批評要求「滾出中國」。至於暴雪為何如此操作，尚未有明確說明。