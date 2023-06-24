今起連5天「雷陣雨」午後轟炸　下週熱帶擾動

記者葉國吏／綜合報導

「梅雨滯留鋒」逐漸北移，今日至下週三(24至28日)台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有較大雨勢。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，「梅雨滯留鋒」逐漸北移，今日至下週三(24至28日)台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象局特報；各地大多仍高溫炎熱，需注意防曬、防中暑。

▲全台5縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

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今日各地區平地氣溫：北部23至35度，中部23至36度，南部23至37度，東部22至36度。氣象局針對雲林縣地區、花蓮縣地區發佈高溫橙色燈號；臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號。

下週四、五(29、30日)各地天氣與熱帶擾動的發展及路徑有關，有很大的不確定性，需持續觀察。

▲最新(23日20時)歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，29日20日美國模式在呂宋島東北端(左圖)，歐洲模式穿過呂宋島進入南海(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，29日20日美國模式在呂宋島東北端(左圖)，歐洲模式穿過呂宋島進入南海(右圖)。兩模式皆模擬，熱帶擾動的發展有限，但因強度及路徑仍有差異，對天氣的影響程度不同，需持續觀察。