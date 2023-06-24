　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸房市低迷　A股20家房企瀕臨下市

▲▼養老，房地產，以房養老，房屋。（圖／視覺中國）

▲大陸房市低迷，許多房企瀕臨下市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市低迷，房地產企業股價持續下跌，A股已有8家房企觸發中止上市條件，並有12家處於強制下市的邊緣。

根據《澎湃新聞》報導，克而瑞地產研究中心的報告指出，截至6月21日，共有8家A股房企因連續20個交易日的每日股票收盤價均低於人民幣1元／股而觸發了終止上市條件，包含美好置業、陽光城、泰禾集團等，其中藍光發展已經於6月6日完成了下市。

除了已經確定強制下市的幾家企業之外，還有12家房企的股價處於強制下市的邊緣，包含泛海控股、世茂股份、金科股份、華遠地產等，其中泛海控股已經有連續11個交易日低於1元／股，有可能觸發終止上市條件。

其餘股價高於1元／股的企業中有部分企業的股價也曾經跌至1元／股左右，隨時有可能面臨下市，部分房企已開啟了保殼計劃，以避免出現1元下市。

▲圖為福州一處建設中的房地產樓盤。（圖／CFP）

克而瑞的報告中指出，據不完全統計，截至6月21日共有榮盛發展、金科股份、ST世茂、*ST新聯、*ST泛海、*ST宋都和ST美置7家房企開啟了保殼計劃。

保殼計劃主要有三種方法，一是定增注入控股股東資產提升公司價值、二是通過股東增持刺激股價、三是公司回購股份。

克而瑞認為，整體看來，目前有部分房企因為流動性以及經營危機陷入了下市潮，同時其中已經有部分企業開啟了保殼計劃，其中，注入資產對於股價的提振效果相對較好，而純資本運作的股東增持和回購股份則成效不一。

克而瑞強調，保殼終究只是短期內的臨時手段，在行業大環境還沒有恢復的情況下，陷入危機的房企能做的仍是積極解決流動性危機、削減企業冗餘成本、維持企業口碑，部分企業介入新興概念板塊擴張多元化業務也可能是一條出路。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！　9F內部慘況曝光
普丁緊張了！　消息人士爆：總統辦公室陷入恐慌
竹北氣爆瞬間影片曝！大量碎片噴墜　街上人車狂跑
瓦格納叛變！　大量武裝部隊進入俄羅斯畫面曝
NONO曾爆「和AV女優一夜情」！　她認證「尺寸驚人」
不讓行人改罰6千　「行人卡在中央分隔島」怎麼辦？交通部下周定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸房市低迷　A股20家房企瀕臨下市

汶川地震「敬禮娃」考上北大　15年前受困廢墟20小時奇蹟生還

張文宏：新冠病毒難再突破出Omicron家族

南海北部灣發生規模5.0地震　廣西、廣東、海南均有震感

陸再延長「新能源車購置稅」減免　至2027年年底

疑故障急停飛！國泰航空4條逃生梯彈出　11名乘客疏散受傷送醫　

籲俄烏冷靜！「遠離核戰紅線」　陸駐聯國副代表耿爽對烏問題強調4要

亞洲最大棒球用品產地！連城掀「棒球旋風」　台籍教練：很感動

快訊／國泰航空「客機尾輪」疑爆胎　逃生門突開機上18人受傷

妹子狂嗑番茄腹痛爆！醫師開醫囑「每天買可樂喝」　結果真的好了

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

陸房市低迷　A股20家房企瀕臨下市

汶川地震「敬禮娃」考上北大　15年前受困廢墟20小時奇蹟生還

張文宏：新冠病毒難再突破出Omicron家族

南海北部灣發生規模5.0地震　廣西、廣東、海南均有震感

陸再延長「新能源車購置稅」減免　至2027年年底

疑故障急停飛！國泰航空4條逃生梯彈出　11名乘客疏散受傷送醫　

籲俄烏冷靜！「遠離核戰紅線」　陸駐聯國副代表耿爽對烏問題強調4要

亞洲最大棒球用品產地！連城掀「棒球旋風」　台籍教練：很感動

快訊／國泰航空「客機尾輪」疑爆胎　逃生門突開機上18人受傷

妹子狂嗑番茄腹痛爆！醫師開醫囑「每天買可樂喝」　結果真的好了

高雄男猝死路邊！離開義大醫院頂38度高溫　走300公尺突倒地亡

司法界性騷＋用職權報復辦私案　媒體人：司法還有信賴可言？

泰坦號「罔顧專家安全疑慮」才出事！　美國、加拿大聯手展開調查

賴清德拋補助私大學費　吳思瑤批柯文哲、侯友宜見不得青年好

心裡毛毛的！調皮柯基轉頭露出「超賊微笑」　媽驚覺：明顯在使壞

竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！9F內部慘況曝光　室內一片焦黑

快訊／日本福島規模4.9地震！最大震度3　宮城、櫪木有感

傳漁場開放探勘寶石珊瑚惹怒漁民　漁業署：目前不會調整

林昭亮澄清又被爆性騷！遭控躺大腿、稱讚胸大問「我可以摸嗎？」

曾銘宗籲國民黨候選人該是團結時候了　李彥秀：我完全支持侯友宜

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

大陸熱門新聞

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

中國年輕人興起「Gap Day」

畢典大雨！校長「放棄講稿」讓學生去躲雨

2千年粽子出土內餡未腐

即／國泰航空客機尾輪疑爆胎　機上18人受傷

狂嗑番茄腹痛爆！醫竟要她每天喝可樂

董事長違規開車進長城　

爸罵兒「不讀書就開TAXI」下秒遭打臉

亞洲最大棒球用品基地！連城掀「棒球旋風」

籲俄烏「遠離核戰紅線」

大連一家6口遭殺害　傳弟屠兄全家

「連生6女」被逼繼續生！人妻提離婚　法院駁回

疑故障急停飛！國泰航空4條逃生梯彈出

汶川地震「敬禮娃」考上北大

更多熱門

相關新聞

汐止房價補漲空間大　在地指路3商圈最夯

汐止房價補漲空間大　在地指路3商圈最夯

放眼新北第一圈行政區，汐止房價最親民。在地房仲指出，汐止具備交通建設、大規模廠辦興建2項題材，房價補漲空間大，而區域新案稀缺，大多以中古屋交易為主，其中社后生活圈、汐止和汐科火車站、建成路商圈是指名度最高的區域。

中科與海線生活圈成形靠1條路　最新工程進度曝光

中科與海線生活圈成形靠1條路　最新工程進度曝光

郎美囡／第五波打炒房啟動　央行「回馬槍」苦了這群人

郎美囡／第五波打炒房啟動　央行「回馬槍」苦了這群人

案場周來人40組→15組　房市大砲「不砲了」：微笑接受政策

案場周來人40組→15組　房市大砲「不砲了」：微笑接受政策

新竹預售價超越新北　七都量縮但「房價回漲」內行也懵了

新竹預售價超越新北　七都量縮但「房價回漲」內行也懵了

關鍵字：

房市房地產房地產融資融資房企下市

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

快訊／大小S「正式提告葛斯齊」！

男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面