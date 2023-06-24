陸房市低迷　A股20家房企瀕臨下市

▲大陸房市低迷，許多房企瀕臨下市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市低迷，房地產企業股價持續下跌，A股已有8家房企觸發中止上市條件，並有12家處於強制下市的邊緣。

根據《澎湃新聞》報導，克而瑞地產研究中心的報告指出，截至6月21日，共有8家A股房企因連續20個交易日的每日股票收盤價均低於人民幣1元／股而觸發了終止上市條件，包含美好置業、陽光城、泰禾集團等，其中藍光發展已經於6月6日完成了下市。

除了已經確定強制下市的幾家企業之外，還有12家房企的股價處於強制下市的邊緣，包含泛海控股、世茂股份、金科股份、華遠地產等，其中泛海控股已經有連續11個交易日低於1元／股，有可能觸發終止上市條件。

其餘股價高於1元／股的企業中有部分企業的股價也曾經跌至1元／股左右，隨時有可能面臨下市，部分房企已開啟了保殼計劃，以避免出現1元下市。

克而瑞的報告中指出，據不完全統計，截至6月21日共有榮盛發展、金科股份、ST世茂、*ST新聯、*ST泛海、*ST宋都和ST美置7家房企開啟了保殼計劃。

保殼計劃主要有三種方法，一是定增注入控股股東資產提升公司價值、二是通過股東增持刺激股價、三是公司回購股份。

克而瑞認為，整體看來，目前有部分房企因為流動性以及經營危機陷入了下市潮，同時其中已經有部分企業開啟了保殼計劃，其中，注入資產對於股價的提振效果相對較好，而純資本運作的股東增持和回購股份則成效不一。

克而瑞強調，保殼終究只是短期內的臨時手段，在行業大環境還沒有恢復的情況下，陷入危機的房企能做的仍是積極解決流動性危機、削減企業冗餘成本、維持企業口碑，部分企業介入新興概念板塊擴張多元化業務也可能是一條出路。