研發蘇聯首枚氫彈　「國家最高機密」科學家陳屍莫斯科家中

▲RDS-37氫彈試爆畫面 。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯原子專家克里尼紹夫（Grigory Klinishov）參與研發蘇聯第一枚熱核炸彈（氫彈），握有國家最高機密，17日驚傳陳屍於莫斯科的家中，現場也發現遺書，疑似輕生身亡，確切死因仍在調查。

根據《太陽報》，克里尼紹夫是蘇聯第一枚兩階段氫彈「RDS-37」研發者之一。RDS-37於1955年11月22日在塞米巴拉金斯克（Semipalatinsk）核試場首度測試，從一架圖-16（Tu-16）轟炸機上投下，據稱威力大到震碎近240公里外的窗戶。

克里尼紹夫曾於1962年獲頒列寧獎 （Lenin Prize），後來還協助研發新一代氫彈。他本身就是國家最高機密，蘇聯當局從未公開他的照片。

克里尼紹夫高齡92歲，17日被67歲的女兒發現陳屍於莫斯科的家中。據知情人士說法，他親手結束自己的生命，遺體旁留下一張向親屬告別的遺書。

俄羅斯調查委員會證實，在現場發現一張紙條，研判自殺原因可能是他罹患嚴重疾病及喪妻之痛，但調查仍在進行。

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