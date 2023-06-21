影／果真戰力強！空官畢業生打掉上將軍帽　親曝「差點腿軟下跪」

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記者蘇晏男／台北報導

國防部今（21日）舉行三軍六校院畢業典禮，總統蔡英文、國防部長邱國正、國防大學校長劉志斌上將皆受邀出席；有趣的是，當空軍官校畢業生拍攝大合影時，一名女畢業生「戰力強」手勢不小心把劉志斌的軍帽給打下來，而該畫面透過網路流傳後，引發討論，當事人還留言表示，「事後有跟上將鞠躬道歉 當下差點腿軟跪下了」。有網友打趣回應，「畢業即退伍」、「剛畢業就打爆上將」。

▲空軍女畢業生不小心打掉劉志斌軍帽。（圖／讀者提供）

國防部21日上午在國防大學復興崗校區舉辦「112年度三軍六校院聯合畢業典禮」，蔡英文、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、邱國正、參謀總長梅家樹、劉志斌皆出席。有趣的是，Instagram粉專「海軍迷因發展中心2.0」事後發出一則短片，顯示空軍官校畢業生與上述長官拍攝大合影時，一個手勢不小心把劉志斌的軍帽給打下來，引起網友熱烈討論。

當下情況是，空軍官校畢業生大合照時，劉志斌與蔡英文、邱國正、顧立雄與其他國軍將領坐在第一排，當現場攝影人員喊「空軍」後，畢業生們立即回應「戰力強」，並用右手舉起相關手勢；不料站在劉志斌後方的女畢業生，不小心在舉起右拳時打掉劉的軍帽，讓她與右旁的畢業生立刻張口驚呆，而劉當下反應也顯示出相當錯愕。

該畫面被上述粉專PO出，並寫下「試算當時這位畢業初官的陰影面積」後，截至發稿前已有超過4000人按讚跟分享，100多則留言，包含有網友打趣回應，「畢業即退伍」、「初生之犢不畏虎」、「剛畢業就打爆上將」、「隊長：都會納入交接事項」、「第一次看到有人敢摘上將的帽子」、「文宣組電話紀錄：爾後拍照禁止戰力強手勢」。而當事女畢業生也留言表示，「事後有跟上將鞠躬道歉 當下差點腿軟跪下了」。