行人地獄變交通地獄！　賴士葆批：不折不扣的父子騎驢版本

▲立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

為擺脫台灣行人地獄惡名，交通部將於月底通行全國施行「只要行人穿越道上有行人，車輛就得停讓」；不過，交通部長王國材卻坦言，遠端有人進入斑馬線就要停並不合理，下周一朝「行人在近端或過一半需停讓」研議。對此，遭國民黨立委賴士葆23日批評，最新版6月30日即將上路的禮讓行人法規，就是不折不扣的父子騎驢版本。

賴士葆今日透過臉書發文表示，蔡政府長期沒有從更宏觀的都市計劃、道路空間及交通管理的整體規劃，行人在馬路頻傳意外，甚至上了國外媒體，為了洗刷行人地獄的負面標籤，於是卯起來訂一個最友善的禮讓行人法規，但最新版6月30日即將上路的禮讓行人法規，就是不折不扣的父子騎驢版本。

賴士葆指出，最具爭議的條文是行人尚未進入斑馬線，只要站立於路邊，距斑馬線邊緣1公尺，欲穿越馬路，駕駛人就要禮讓行人先行。相較於車輛行人是弱勢的，這種以人為本的立法意旨是良善的，但卻沒有考慮實際面，行人和駕駛人共同使用馬路的均等權利，過度禮讓可能導致的結果是交通大亂，賠上社會成本。

賴士葆說明，距馬路邊緣1公尺的行人或許要過馬路，或許站在路邊等候，並不急於要過馬路，卻可能導致後面好幾部車子都在等待路人過馬路，甚至路人都不知情，因為他並沒有要過馬路，只因站在斑馬路邊緣1公尺，卻讓對面一整排的車子停滯，這是政府制定法令的偏頗所導致的惡果，讓行人地獄衍生成為交通地獄，因為駕駛人動輒得咎。

「直到民意炸鍋了，交通部長才急喊卡。」賴士葆認為，雖然朝令夕改，至少勇氣值得肯定，否則肯定會把交通帶入黑暗面。前行政院長蘇貞昌政策、人事一把抓，無論醫院多少停車格，甚至學校種什麼樹都要管；而現在行政院長陳建仁比較像是隱形人，讓各部會自行發揮。

賴士葆強調，這次的烏龍，交通部沒有專業擔當，推給執行的警政署。有關民眾行的安全，像兒戲一般，以為訂定一個最禮遇行人的法規就可以讓行人地獄變成行人天堂，被民眾形容為白痴政策並不為過。