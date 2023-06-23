成都上空現神秘UFO？　網友再次集體目擊「咻一下」消失

記者任以芳／綜合報導

昨22日端午節晚間，成都許多民眾再次集體見證夜空奇景，上空出現不明飛行物往下墜，大約持續幾秒時間突然消失，驚呆目擊者。當時很多人拍下照片和影片，認為可能又是外星人來了。

從多位目擊者上傳照片影片顯示，天空帶點綠白色光束網地面快速下墜，但是到一定高度突然消失，過程很快大約只有幾妙時間，很多地方都拍到奇景。

真的是天外來客打破了成都寧靜的夜空？不少網友拍下了天空中惊現的不明飛行物，紛紛討論成都上空出現外星人，都認為是UFO來了，甚至引發廣大關注和熱議，衝上熱搜。

▲ 成都端午節晚間又出現UFO 。（圖／翻攝 紅星新聞）

不過，有天文學者發文指出，這位天外來客可能是火流星。

根據資料顯示，火流星其實是流星中的一種，是進入大氣層後的太陽系內小天體，由於體積較大且進入大氣層速度快，因此過程中的發光強度更大一些。而在在成都，火流星在視線好的、天空晴朗的區域，幾乎每天都能看到。

普通流星肉眼可見的時間往往只有不到一秒，而火流星能被人看到的時間長達2至3秒，落在地面的殘餘物質，則是我們常說的隕石。

巧合的是，十多天前，成都晚間出現難以解釋現象，當天晚間，夜空出現一條白色光束，像是天空裂縫，剛開始忽隱忽現，之後停留在空中往上衝，狀態大概持續快二十分鐘。

由於這道白色光束太明顯，吸引許多成都民眾拍攝影片和照片，正當大家抓拍角度時，白色光束突然「咻！」一下消失，就像電影裡的時空開口瞬間不見。拍攝網友驚訝地大喊，「啊！不在了，拍到了！」

許多網友說「信則有不信則無」，但也都是猜測沒有更進一步證實。