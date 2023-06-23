這杯太欠吃！超商獨家「牛奶冰淇淋」超香濃　任2件0元爽吃

▲7-11獨家開賣「明治每日一杯牛奶冰淇淋」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

這杯太欠吃了！就有超商獨家販售日本超人氣「每日一杯牛奶冰淇淋」，純白外觀超療癒，送進嘴裡是天然的牛奶香甜、濃郁滋味，牛奶控一定要嚐鮮，且即日起吃冰還能享優惠，指定冰品任2支最低0元起。

7-11獨家開賣「明治每日一杯牛奶冰淇淋」，嚴選明治自社乳原料製成，每一口都能吃到牛奶自然香甜、濃郁的口味；同步還有新品「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，以甜點概念堆疊出巧克力不同的味覺、口感，再加入白蘭地風味點綴，不僅能品嘗到濃郁的可可風味，尾韻還會帶出甜味。

▲「明治每日一杯牛奶冰淇淋」每口都能嚐到牛奶天然的鮮甜、濃郁滋味。



▲「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」加了白蘭地風味點綴，口味更有層次。

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲最新香橙手搖杯來了。（圖／吃茶三千提供，下同）

吃茶三千最新「香橙系列」開喝了，首推這杯「玉露香橙」，是選用新鮮香橙搭配玉露青茶，每一口都能喝到茶香結合果香，另一款「香橙泡泡」則是選用Perrier氣泡水作為基底搭配香橙，再加入有嚼勁的纖玉菓子增添口感，沁涼又清爽，除外也不能放過超熱銷的「鮮果百匯」，是鳳眉紅茶佐以香橙果露、新鮮水果的組合，夏天喝超滿足，即日起正式上市。

▲▼香橙佐以青茶、氣泡水，清爽又消暑。