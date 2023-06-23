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「衡陽保衛戰」國軍死守47天　打出侵華日軍的「小旅順」　

▲▼衡陽保衛戰。

記者林彥臣／綜合報導

以抗戰末期的「衡陽保衛戰」為背景的電影《援軍明日達到》於去年9月開拍以來，一直引發話題。當時，國民政府命第10軍軍長方先覺堅守14天，等待援軍，對抗將近10倍兵力的日軍，最終衡陽守軍堅守了47天，創造了抗戰史上的奇蹟，被稱為東方的「莫斯科保衛戰」，甚至還間接造成了日本東條英機內閣垮台。

1944年春，日軍在太平洋戰場的失利，導致日軍的海上交通補給線接近癱瘓。因此，日軍急於打通一條大陸交通線，便制定《指導一號作戰的基本方針》，戰略目標是殲滅中國的空軍基地，並且打通粵漢、湘桂以及京漢鐵路南部，實現與南方地區的鐵路聯絡，並且將中國的東南與西南隔斷。

6月22日晚上8點，日軍第68師團由株洲、淥口沿湘江東岸南下，抵達衡陽城東30里外的泉溪市，耒水西岸駐守著第十軍的190師568團第1營的少數警戒部隊，警戒部隊當即與日軍交火，將日軍擊退，與日軍在耒水兩岸對峙，從6月23日起，保衛戰正式開打。

▲衡陽保衛戰遺骸及日軍開坦克進城。（圖／翻攝衡陽保衛戰紀念館）

▲衡陽保衛戰遺骸。（圖／翻攝衡陽保衛戰紀念館）

6月27日起，渡過湘江的日軍發動第一波總攻擊，雙方爭奪張家山高地數日反覆達20多次，陣地依然在國軍控制中。停兵山、高嶺據點守軍全部犧牲，無一生還，日軍被殲亦不下千人，7月2日，日軍暫停進攻。

7月11日清晨，日軍發起第二波總攻擊，向衡陽城垣傾瀉大量炸彈、燃燒彈和毒氣彈。日軍付出極大的代價，也無法接近守軍的核心陣地。

8月4日，日軍第11軍橫山司令官聚集第40、58、68、116師團及13師團一部，57旅團，11萬人，輕重砲100餘門，砲彈40,000發，對國軍陣地發動第三波總攻，以飛機大炮向核心陣地與市區狂轟濫炸，4個半師團的日軍從南北西三面猛攻核心陣地。

▲衡陽保衛戰遺骸及日軍開坦克進城。（圖／翻攝衡陽保衛戰紀念館）

▲衡陽保衛戰遺骸及日軍開坦克進城。（圖／翻攝衡陽保衛戰紀念館）

8月8日，凌晨4時，日軍逼近第10軍指揮部所在地中央銀行，日軍第11軍以竹內參謀為代表入城談判，雙方同意停戰，日方並承諾保全守軍官兵安全，至於方先覺則依照國際慣例「被俘」，崇尚武士道的日本人，卻對對他相當敬佩，因為方先覺把衡陽保衛戰打成日本的「小旅順」，付出了慘重的傷亡。

戰後統計，方先覺統帥的國軍「第十軍」總共9個團17,600餘人，傷亡15,000餘人，其中死亡約7,600人。至於橫山勇統帥的日軍第11軍總共5個師團，近14萬餘人，傷亡約70,000餘人，其中陣亡約48,000餘人。可以說，雙方這樣的傷亡比，在抗戰中幾乎是絕無僅有的。

這一仗不僅激起國軍士氣，還因為日軍損傷慘重，震動日本朝野，導致東條英機內閣謝罪下台，日軍想速攻打穿戰線的夢想也隨之破滅，因為，方先覺成功為重慶國民政府爭取到寶貴時間，原先他只奉命堅守14天，沒想到，一打就打47天。

1983年，方先覺在台北去世後，當年日軍士兵及後代竟前後三次來台灣拈香弔祭，並一一報上他們當年參戰時的部隊序列番號，表示是代表該部隊前來憑弔的。為了表示誠意，日方代表，還製作「衡陽會戰」大型油畫，派人到湖南衡陽取泥土，作為著色依據。另外，也在湘江汲取了一瓶水與一盒衡陽土，因為方將軍的同袍部屬在這塊土地流過血，這瓶水對於方將軍必然有著特殊意義，然後他們把湘江之水，還有衡陽之土灑在方先覺的墓前。

▲▼衡陽保衛戰。

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