嘉義市大溪社區水資源環教園區　端午立蛋、潑午時水

▲▼嘉義市大溪社區端午節中午潑午時水、立蛋， 黃敏惠市長邀民眾訪大溪社區歡慶端午 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大溪社區擁有8口超過300年歷史古井，每年端午節提供免費井水供民眾取用午時水，今(22)日慶端午，社區再度結合潑水節特色，於大溪厝水環境教育園區舉辦「漫漫大溪，夏日瘋情找水趣」活動，除中午12點提供井水供民眾潑水「淨身」、舉辦立蛋活動，還結合農創市集、手作香皂等體驗，更邀請玉山國中國樂團、育人國小直笛隊以悠揚樂聲為活動揭開序幕，為活力農村更添藝文氣息。嘉義市長黃敏惠今日也到場送上端午祝福、體驗潑水節魅力，氣氛熱鬧。

黃敏惠市長表示，很高興在端午佳節與所有人齊聚一堂，感受大溪社區豐沛的創生力，透過應景的活動互相傳遞祝福。大溪社區是嘉義市第五個農村再生社區，保有各形式的傳統聚落、土地產業、生態資源，同時以在地農作物「水稻」，開發出「八井米菓」、「美好薑來(薑黃)、紫屬於米(紫米碳)手工皂」等社區特色產業，帶動社區稻米產業特色六級發展，創造社區自有財源，建立社區永續的基石。

黃敏惠市長大讚今日活動展現了大溪之美、帶動農村在地消費，將藝文與帶入社區，既傳統又現代；結合端午「午時水」潑水淨身、懸掛艾草的習俗，在歡樂之餘更提醒了大家在天氣漸熱的同時，注意居家衛生的重要。歡迎民眾把握端午佳節，全家出遊走進大溪社區，感受節慶的熱鬧，也欣賞繁華嘉義市中的桃花源-大溪社區的風光。

建設處長田長沛表示，大溪社區位於嘉義市西邊的世外桃源，社區中的大溪厝水環境教育園區不僅是嘉義市第一座結合水質改善、生態保護、休閒遊憩及環境教育功能之綜合性場域，結合得天獨厚的農村景觀，媲美台東伯朗大道的無敵稻景及悠閒的田間小路，以及具有濃厚歷史文化背景的「八口古井」、「文筆穴」、「金雞穴」等，近年更發展出社區文化及環境教育遊程與食農教育體驗活動，絕對值得遊客來此深度旅遊。