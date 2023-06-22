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社會 社會焦點 保障人權

只為數千元！街頭互毆畫面曝　他西瓜刀砍人...反被勒脖：不能呼吸

記者邱中岳／台北報導

北市中山警分局在17日接獲線報，有民眾當街互毆，2人倒臥街上拉扯，其中1人還拿出西瓜刀揮舞，造成對方頭部遭刀劃傷，警方到場後將2人控制，並送往醫院救治，事後到警局作筆錄，一方不滿對方挑釁，另外1人表示無故遭打，最後雙方互相提告。

警方調查，34歲的黃姓男子，在17日上午9時許，行經北市中山區林森北路401號時，遇到42歲的毛姓男子，雙方當街大打出手，黃姓男子還拿出包包內的西瓜刀揮舞，警方到場後立刻將2人制伏，2人都受傷，也緊急送往醫院救治。

▲▼黃男持刀揮舞砍傷毛，反被毛制服勒脖「我不能呼吸」。（圖／畫面翻攝《爆料公社》）

▲黃男持刀揮舞砍傷毛，反被毛制服勒脖「我不能呼吸」。（圖／畫面翻攝《爆料公社》）

持刀揮舞的黃姓男子全身肢體擦挫傷，另名毛姓男子則是因被西瓜刀劃傷，頭部也有傷痕，雙方事後到警局互相提出告訴，毛控告黃殺人未遂，黃則控訴毛傷害，警方訊後均依規定將2人送辦。

整個過程也被民眾錄了下來，當時毛姓男子被黃揮西瓜刀時劃傷，也與黃發生拉扯，勒住黃的脖子，黃痛苦大喊「不能呼吸」，毛擔心黃會趁隙跑掉，也環抱住黃姓男子等待警方到場。

▲▼警方到場發現黃持刀砍殺毛頭部，立刻將黃上銬逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方到場發現黃持刀砍殺毛頭部，立刻將黃上銬逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現地上有把西瓜刀，經詢問為黃姓男子所有，也立刻將黃逮捕到案，事後雙方供稱，因為黃男欠毛數千元債務，雙方在街上遇到結果爆發肢體衝突，黃表示是對方無故挑釁，毛則表示自己無故被打，最後互相提出告訴。

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