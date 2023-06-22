網路販毒日薪4千賓士代步　弘仁會分會長操盤千萬毒品...12人落網

記者張君豪／台北報導

北市信義警方宣布破獲竹聯幫弘仁會永和分會掌顏男（28歲）經營的販毒集團，警方指出從5月上旬接獲相關情資，信義警偵查隊與刑事局、少年警察隊共駔專案小組追查，並報情台北地檢署指揮偵辦。警方從6月12-13日起陸續行動，持搜索票、拘票兵分多路到台北新北、花蓮地區逮捕弘仁會分會長，以及毒咖啡包集團共12名涉案成員。

▲信義警方宣布破獲弘仁會操盤毒咖啡販毒網絡逮捕12人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

專案小組兵分多路至台北、新北、花蓮地區行動，逮捕包含弘仁會永和分會長顏男、及同集團幹部高男（28歲）陳男、陶男及其他3女、5男等涉案人共12人，並同步針對犯嫌住處聚集處所、藏放毒品車輛等據點執行搜索。

警方在北市文山區興隆路舊公寓查獲毒品咖啡包倉庫，當場搜出毒品安 非他命咖啡包1001包；並在新北市永和區中山路查獲毒品倉庫，搜出摻有第三級毒品k他命、卡西酮咖啡包443包，及第三級毒品k他命17包。

警方查出，竹聯幫弘仁會在新北市板橋區忠孝路設立毒咖啡包分裝場，現場查獲第三級毒品卡西酮約5公斤、封膜機1台、毒品咖啡包空包裝袋，並搜出不法所得新臺幣7萬餘元、賓士車1輛，警詢後依觸犯毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪，將12人移送台北地檢署偵辦，主嫌顏男到案後因拒絕供述毒品來源，遭檢察官認定犯後態度不佳聲押獲准，其餘幫眾5-10萬元交保候傳。

警方收網發現，弘仁會主持的毒咖啡包販毒集團，從原料入手、分拆研磨、包裝，網路行銷毒咖啡包，全程一手包辦一條龍服務，並給予參與員工日薪高達新台幣2-4千元。

經警方計算，查扣的5公斤卡西酮約可製成3萬包毒品咖啡包，市值高達1200萬，警方將針對幫派組織涉嫌毒品犯罪，將落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」打擊幫派策略，以強力掃蕩作為，展現警方維護治安決心。

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