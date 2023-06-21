5億高中生配偶不起訴！賴母律師：感到遺憾　提「2疑點」聲請再議

記者游瓊華、鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中5億賴姓高中生墜樓命今日偵結，夏姓父子殺人罪不起訴。對此，賴母的委任律師在接獲消息後表示，對於結果表示遺憾，後續將針對調查未完盡的部分申請再議。另外，針對檢方表示，賴男體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物或足以導致昏迷、死亡的烈性毒藥物(共驗2551種)，律師則提出他的質疑，希望檢方能夠再進一步研究。





▲5億高中生墜亡，賴母委任律師。（圖／記者鄧木卿攝）

賴母委任律師許哲維今受訪表示，針對殺人罪嫌不起訴部分表示遺憾，並將會針對調查未完盡的部分申請再議。

許哲維表示，針對賴男生前是否遭注射氯化鉀，他已請教過高大成，且人體血液總共有3500cc，但氯化鉀致死量只需要5至20cc，這樣的情況下本來就測不出來血液濃度中的假離子會超標，而他當時也向檢察官申請做心臟切片以及皮膚針孔附近皮膚切片檢驗，若傷口附近假離子超標，很明顯一定跟氯化鉀有關，但檢察官卻單憑血液驗不出來，就說一定沒有施打藥物，這仍需要再進一步研究。

另外，針孔部分，許哲維則表示，透過檢方所公布的監視器畫面，根本就看不出來救護人員到底在賴男的哪一隻手打針，且如果檢方願意開示所傳訊的護理師全部的筆錄的話，就可發現護理師當時說的並不是說右手針孔是她打的，而是說右手針孔是誰打的她沒辦法確定，因此這部分他認為，右手針孔的部分並無法完全排除遭施打藥物的可能。

許哲維強調，如果檢方有提出完整證據證明針孔就是護理師所打的，那家屬當然願意接受，就如同他一貫的立場，並非是要結果符合他所主張的，而是希望檢方能拿出證據來說服，這樣他也都願意接受。