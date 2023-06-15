涉貪緝毒英雄正面曝！放水讓受刑人嘿咻妻子+小三　調查局怒了

▲調查局澎湖縣調查站組長陳麒元。（圖／翻攝臉書）

記者黃哲民／台北報導

調查局澎湖縣調查站組長陳麒元2019年到2021年任職嘉義市調查站期間，涉收賄數10萬元讓2名受刑人利用提訊之便與家屬私下會面，更傳出任由受刑人直接在問案地點的廁所裡「嘿咻」，陳男到案否認犯行，被羈押禁見與拔官停職，今被起訴涉犯違背職務收賄罪嫌、移審法院獲准交保40萬元，調查局今表示已召開考績會，決議將陳男送請懲戒法院審理，最重為免除職務的懲戒處分。

調查局今發布新聞稿指出，陳麒元所涉案情經橋頭地檢署指揮廉政署南調組、調查局南部地區機動工作站共同偵辦，今年（2023年）4月約談陳男並於訊後聲押禁見獲准，調查局立即依《公務員懲戒法》將陳男停職，經檢方同意，調查局迅速對陳男展開行政調查，本月（6月）12日召開考績會，決議報請法務部將陳男送請懲戒法院審理。

調查局指出，局長王俊力對少數同仁不知潔身自愛，藉職務之便違法犯紀，深感痛心與震怒，已要求同仁恪遵辦案規定，保持清白操守，不營私舞弊，如涉貪瀆不法，定嚴予究責，以儆效尤。

▲法務部調查局局本部外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

40多歲的陳麒元擔任調查官約17年，去年（2022年）7月剛被拔擢升任澎湖縣調查站肅防組組長，廉政署接獲線報，指陳男2019年到2021年任職嘉義市調查站調查官期間，涉收取2名分別在台北監獄、高雄監獄服刑的人犯行賄10萬元到20萬元，利用提訊問案之便，安排2人違規與家屬見面處理私事，受刑人家屬另贈高價禮物給陳男後謝。

廉政署南部調查組蒐證後，報請橋頭地檢署檢察官嚴維德指揮，與調查局南機站共同偵辦，今年4月跨海到澎湖搜索約談陳男，送回橋檢複訊後，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准，陳男否認犯行，被查出有要求銷毀詢問光碟的滅證行為。王俊力第一時間對陳男案情表示「深表痛心」，下令免除陳男的組長職務、停止承辦案件業務，並於陳男被羈押後將陳男停職。