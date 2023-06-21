獨／影片直擊！「校貓小橘」卡3樓窗台　校方急Call動保處救援

記者楊惠琪／台北報導

台北市私立南華高中日前上演一齣校園驚魂記，校貓「小橘」受困學校3樓窗戶外，直到發出陣陣喵叫聲求救，才被發現掛在窗戶上，高掛半空動彈不得，嚇壞全校師生，急忙撥打動保專線求救，所幸動保處人員出動撈網成功救援。校方也拍下這起驚魂記，放上臉書粉專，吸引近萬名網友點閱。

南華高中訓育組長姚佳君表示，「小橘」原本是隻流浪貓，經常在校園裡出沒，因為校內有師生是愛貓人士，都會提供貓罐頭和飼料，久而久之「小橘」便把學校當成家，會在固定時間出沒覓食，入夜後也會返校睡覺，校內還有專屬的籠舍和床墊，是集全校師生寵愛的人氣校貓。

姚佳君說，「小橘」的防禦心很強，平常都會跟學生保持距離，不會進入人多的教學區，通常只在一樓校舍活動，但日前突然心血來潮，竟跑到教學區逛大街，見大批學生才趕緊躲進3樓窗台，甚至鑽出窗網卡在窗框上，前腳緊抓著窗戶，高掛半空中動彈不得，大家束手無策，相當焦急，急忙撥打1959動保專線求救。

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姚佳君說，在等待動保處人員抵達期間，許多教職員紛紛跑到一樓中庭，忙著安撫「小橘」情緒，怕牠一緊張墜樓受傷，當下心情只能以「心急如焚」形容，所幸動保處人員抵達後以撈網救援成功，現場馬上一陣歡呼聲。

校方將「校貓小橘」的受困驚魂記放上臉書，吸引近萬名網友點閱分享，也引發討論，有網友說：「最棒的生命教育」、「真是驚心動魄的一刻，還好有救到！」、「光看都好驚險」、「心臟都要停了，感恩救命恩人」。





▲小橘是集全校師生寵愛的人氣校貓。（圖／南華高中提供）