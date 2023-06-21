宜蘭補習班亂餵「聰明藥」利他能！　食藥署「認定毒品」曝來源

▲宜蘭某補習班被查疑違法供學童使用「利他能」藥品。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者嚴云岑／台北報導

宜蘭縣補習班遭爆未經醫師處方擅自提供2名學童「利他能」。食藥署表示，利他能為三級管制藥品，也是三級毒品，非供醫療及科學使用恐涉《毒品危害防制條例》，但經衛生局初步了解，補習班取得管道為同班同學剩餘藥品，並無不當使用情形，目前全案已由檢調偵辦中。

利他能為治療兒童注意力不足過動症常見藥品，又有「聰明藥」之稱，過量使用會使中樞神經系統受到過度刺激，產生嘔吐、焦慮、反射亢進、肌肉抽搐、幻覺、心跳過速等症狀。

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食藥署副署長陳惠芳今（21）日在食藥署例行記者會上表示，管制藥品非供醫療及科學上使用，恐涉毒品危害防制條例，目前已由宜蘭縣政府主動通報宜蘭地檢署進行偵辦，並未看到不當使用情節。

陳惠芳進一步表示，根據地方衛生局初步調查，該補習班利他能取得管道為同班同學剩餘藥品，食藥署只能追蹤醫療端開立流向，但持有處方箋者是否按時服藥？是否將藥品交給其他人？都不在食藥署的管轄範疇，目前全案已由宜蘭地檢署介入偵辦，最後是否會用《刑法》裁處，還需依檢調公布事實判定。

宜蘭縣長林姿妙昨也強調，保護孩子、勿枉勿縱是本案處理最高原則，縣府除安排該班學童篩檢及提供醫療諮詢外，也會持續加強稽查藥品源頭及餵藥單位，請家長們放心。