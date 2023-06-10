瘋電影／催眠狙擊　透過催眠找女兒發現催眠也有結界

文／賴賴

瘋言瘋語：

這種電影在過去學習課程上，都算是禁忌類內容，因為沒有絕對邏輯，但自從李奧納多的全面啟動開啟了電影的另一種可能，相當禪的設計給了劇本更大的空間感，但這一部，便是劇本課程中算是禁忌類的設定，所以就當作是娛樂片來看，便不會有太大的部可以。

催眠設定和精神分裂、癡呆、記憶片段，利用虛實間的錯亂，來加強電影的懸疑感，但最終很容易變成類似這部電影的設定，沒有界線，沒有規範，編劇說了算的神話故事，電影因為有小班而感覺好看，而新婚中的小班神經氣爽人變帥了，電影最後神來一筆的伏筆，讓真偽超能力的對戰，變成沒有休止符的可能性後續，其實還真的是不太有必要，已經破題就沒有繼續的需求。

就當作娛樂片看看，不錯看啦，沒有冷場。

片 名：催眠狙擊

英文名稱：Hypnotic

類 型：動作、科幻、懸疑/驚悚

上映日期：2023-06-02

片 長：01時33分

發行公司：甲上

導 演： 羅勃羅里葛茲(Robert Rodriguez)

演 員： 班艾佛列克(Ben Affleck) 、 戴奧歐柯奈伊(Dayo Okeniyi) 、 威廉費奇納(William Fichtner) 、 艾莉絲布拉加(Alice Braga) 、 J·D·帕爾多(J.D. Pardo)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

蒙蔽你的所見所聞，控制你的所作所為

剛復職的警探丹尼洛克（班艾佛列克飾）在調查一宗銀行搶案的過程中，發現一名具有強大催眠能力的危險男子，竟和自己日前離奇失蹤的女兒有關。在催眠師黛安娜（艾莉絲布拉加飾）協助下，他嘗試前往追查並拆解箇中謎團，反而讓他們被該男子追殺而身陷險境，事情發展出人意料，顛覆他對身邊一切的認知……。

▲女兒在自己的眼皮底下失蹤了。

▲神秘的極惡罪人掌握女兒的行蹤線索。

▲心理諮商師不斷催眠尋找女兒卻仍未果。

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