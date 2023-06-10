　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／催眠狙擊　透過催眠找女兒發現催眠也有結界

文／賴賴

▲▼催眠狙擊。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這種電影在過去學習課程上，都算是禁忌類內容，因為沒有絕對邏輯，但自從李奧納多的全面啟動開啟了電影的另一種可能，相當禪的設計給了劇本更大的空間感，但這一部，便是劇本課程中算是禁忌類的設定，所以就當作是娛樂片來看，便不會有太大的部可以。

催眠設定和精神分裂、癡呆、記憶片段，利用虛實間的錯亂，來加強電影的懸疑感，但最終很容易變成類似這部電影的設定，沒有界線，沒有規範，編劇說了算的神話故事，電影因為有小班而感覺好看，而新婚中的小班神經氣爽人變帥了，電影最後神來一筆的伏筆，讓真偽超能力的對戰，變成沒有休止符的可能性後續，其實還真的是不太有必要，已經破題就沒有繼續的需求。

就當作娛樂片看看，不錯看啦，沒有冷場。

片　　名：催眠狙擊
英文名稱：Hypnotic
類　　型：動作、科幻、懸疑/驚悚
上映日期：2023-06-02
片　　長：01時33分
發行公司：甲上
導　　演： 羅勃羅里葛茲(Robert Rodriguez)
演　　員： 班艾佛列克(Ben Affleck) 、 戴奧歐柯奈伊(Dayo Okeniyi) 、 威廉費奇納(William Fichtner) 、 艾莉絲布拉加(Alice Braga) 、 J·D·帕爾多(J.D. Pardo)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼

劇情大綱

蒙蔽你的所見所聞，控制你的所作所為

剛復職的警探丹尼洛克（班艾佛列克飾）在調查一宗銀行搶案的過程中，發現一名具有強大催眠能力的危險男子，竟和自己日前離奇失蹤的女兒有關。在催眠師黛安娜（艾莉絲布拉加飾）協助下，他嘗試前往追查並拆解箇中謎團，反而讓他們被該男子追殺而身陷險境，事情發展出人意料，顛覆他對身邊一切的認知……。

▲▼催眠狙擊。（圖／yahoo）

▲女兒在自己的眼皮底下失蹤了。

▲▼催眠狙擊。（圖／yahoo）

▲神秘的極惡罪人掌握女兒的行蹤線索。

▲▼催眠狙擊。（圖／yahoo）

▲心理諮商師不斷催眠尋找女兒卻仍未果。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／女四肢瘀青暴斃！　4女信徒遭移送
蔡阿嘎消失6天！　二伯終於吐近況
豬哥連續性騷2秘書　當庭無恥問：很爽齁！
專家示警！　梅雨季「最糟時期」來臨
幼兒園供「簽名同意用藥單」　家長打臉：沒有委託餵巴比妥

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

送給自己最好的禮物／走進一場營隊，卻把自己丟失

瘋電影／催眠狙擊　透過催眠找女兒發現催眠也有結界

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

老婆吃完鱈魚香絲頭痛　老公下秒狂嗑撞到頭XD

郭雪芙曾被「耳邊私語」性騷擾　廣告濕身感受色眼神「反映被冷處理」

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

送給自己最好的禮物／走進一場營隊，卻把自己丟失

瘋電影／催眠狙擊　透過催眠找女兒發現催眠也有結界

基隆體育活動中心拆除屋頂突倒塌...工人跳樓輕傷　市府勒令停工

親子伴讀、藝術展演放大居住幸福感！「鳳鳴欣苑」打造人文建築新標竿

老江「紅茶牛奶」必點　高雄市長力推8家經典紅茶「一喝上癮」

都會菁英首選精品宅「博愛賦御」擁中正區絕佳機能及無限前景

高雄新建社宅僅1處蓋好　民眾批「真的太慢」

鋪上半熟鴨蛋與滿滿鮮蚵！花蓮浮誇系滷肉飯　每日限量晚來吃不到

寶可夢四天王「作弊過程」全被錄…官方懲處出爐網怒：遲到禁更久

為信教遷居台中！女疑「借竅驅魔」全身瘀青詭亡　家屬曾勸勿迷信　

快訊／台中女四肢瘀青暴斃！疑邪教驅魔害命　4女信徒遭移送

正妹Coser招了「超狂愛愛人數」！兇版李毓芬嚇呆了　IG大尺度照全起底

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

透過催眠找女兒發現催眠也有結界

夢到貓咪代表什麼意思呢？

脫俗到令人目不轉睛的　安藤裕子

走進一場營隊，卻把自己丟失

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

南瓜牛奶汁　美味飲品DIY

小生：3招判斷男人對妳超有意思

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

7道超下飯的絞肉料理

Whereis足跡／由布院?湯布院?

必哭30首最強日文單曲

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

更多熱門

相關新聞

優先考量群體福利才配稱領導

優先考量群體福利才配稱領導

影迷私心最愛的全宇宙最無厘頭組合「星際異攻隊」正式重返大銀幕！但這次的團隊氛圍變得有點不一樣，仍未忘懷失去心愛葛摩菈傷痛的「星爵」彼得，必須再度團結身邊的全體隊員守護宇宙，並且擔起保護其中一員的關鍵任務，若稍有不慎，就可能導致星際異攻隊走向全軍覆沒的窮途末路！

四期教育成佛有你徵文得獎出爐

四期教育成佛有你徵文得獎出爐

班艾佛列克愛上巴西女神滾床單

班艾佛列克愛上巴西女神滾床單

婚姻好難夫妻都外遇才能平衡

婚姻好難夫妻都外遇才能平衡

修理水管是哥哥的夢想

修理水管是哥哥的夢想

關鍵字：

瘋電影催眠狙擊賴賴班艾佛列克(Ben Affleck)戴奧歐柯奈伊(Dayo Okeniyi)威廉費奇納(William Fichtner)

讀者迴響

熱門新聞

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

阿嬌離婚3年「路邊親臉」　對象起底是女版陳冠希

機車天天擋出入口！店家求讓道「收1回信傻眼了」

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

沒有海鮮！國人「10大食物過敏原」　第1名幾乎天天吃

趙建銘胞弟趙建勳病逝！疑動脈瘤破裂　醫揭危險訊號

震撼！新光金總經理吳欣儒請辭

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面