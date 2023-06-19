記得儲水！「高原加壓站變頻器」施工　桃園龍潭6／29停水

▲辦理「高原加壓站變頻器改善工程」龍潭區6/29停水

記者楊淑媛／桃園報導

為維持加壓站供水穩定，自來水公司第二區管理處辦理桃園市龍潭區「高原加壓站變頻器改善工程」，將於6月29日9時起至17時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用，停水戶數約1,517戶。市府經發局19日表示，為儘早提供用水需求，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

經發局19日表示，本次停水影響範圍有：龍潭區/高原里、三和里、渴望里，水時間共8小時。為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理：

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一、停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二、停水期間：(一)應關閉抽水機電源，並請慎防火警。(二)如未關閉抽水機電源：1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

(三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

(四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

