坑台人14.7億元！澳豐基金倒閉風暴　檢調2度搜索兆富公司

▲兆富公司董事長曾奎銘2度未經核准販售境外基金，上次遭約談後以60萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

兆富財務管理顧問公司從2014年起，未經許可在台販售境外澳豐AA基金吸金11.6億元，董事長曾奎銘5月間已被一審判刑，沒想到曾奎銘在偵審期間，持續從2019年指揮業務員對外銷售澳豐AA基金，直到澳豐倒閉為止，又吸收投資最少金額3.1億元，台北地檢署20日再次指揮調查局展開搜索約談，依違反《證券投資信託及顧問法》約談業務主管等10人。

澳豐金融集團以8%報酬的誘因，在全球銷售旗下基金，吸金千億元，其中約9成投資人是台灣人，但澳豐卻突然在2023年3月公告停止贖回，緊接著在5月宣告倒閉，讓投資人陷入恐慌，在台銷售澳豐基金的兆富公司董事長曾奎銘等7人，在2019年間就曾被起訴，涉嫌未經核准銷售境外基金，吸金共3764萬美元(約新台幣11.6億元)。

當時曾奎銘矢口否認犯行，辯稱只是招募會員，沒有推薦特定商品，由會員自行決定是否直接與澳豐集團簽約投資，但台北地院根據其他業務自白，及兆豐內部內部銷售基金的業績分紅等文件，在2023年5月判曾奎銘徒刑2年3月、併科罰金500萬元，經理張智瑋1年6月、併科罰金300萬元，另5名業務員也分別被判刑。

可是曾奎銘在偵審期間，另外又找了一批業務員，從2019年起持續對外銷售澳豐AA基金，截至澳豐集團倒閉為止，又靠代銷吸金達上千萬美元(約新台幣3.1億元)，累計台灣投資人總共損失14.7億元，且受害人數與金額仍持續增加中，檢察官王貞元20日指揮調查局台北市調處兵分17路，搜索約談業務主管顏女、將女、鄭男以及涉案的行政、會計、資訊等人員。