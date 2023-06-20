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賴清德拋「念私大補助2.5萬」政見　教部：59.1萬名私大生都受惠

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德拋出念私大可補助2.5萬元學雜費政見。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台中報導

副總統賴清德今（20日）在朝陽科大演講時，認為政府有責任縮短念公私立大學學費落差，研議縮短差距至少5成、大約2.5萬元，對此，教育部指出，定額補助私立大專學雜費助學方案規劃將朝向「預算全額政府支應、拉近公私立大專學雜費差額、照顧經濟弱勢」原則來進行規劃，預估受益學生將達到47.3萬人，加上原來各類學雜費減免、各部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專學生都能照顧到。

賴清德今天在朝陽科大演講時，指私立大學一年學雜費約11萬元，公立大學則約6萬元，相差約5萬元、差距近一倍，是許多學子沉重負擔，他認為政府應該有責任縮短念公私立大學學費落差，隨後宣布將此列為政見，研議明年開始辦理，至少每年要補貼5成，也就是2.5萬元。

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對於賴清德政見，教育部指出，111學年度大專在學學生人數89.3萬人，其中約有21%、18.5萬名經濟弱勢學生運用助學補助措施，包括教育部學雜費減免、相關部會獎助學金及大專弱勢助學計畫等措施，89.3萬名在學生中，有65%是就讀私立大專，而獲得各項弱勢助學的學生中，有近80%就讀私立大專。

教育部表示，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，學雜費差距近5萬元，大多數就讀私立大專學生，經濟負擔相對沉重，導致部分學生需仰賴就學貸款或課餘打工來貼補不足或其他生活支出，不利於正常學習，以及畢業後生涯發展，也讓學生在升學時會因為經濟考量來選擇學校與科系，而非適性選擇。

教育部進一步說明，定額補助私立大專學雜費助學方案，規劃將朝向「預算全額政府支應，拉近公私立大專學雜費差額，照顧經濟弱勢」原則來進行規劃，預估受益學生將達到47.3萬人，加上原來各類學雜費減免、各部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專學生都能照顧到。

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