主持侯友宜演講問答挨批　陳以信談現場狀況：學生我一個都不認識

▲侯友宜台大演說，主持人為國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜19日晚間受邀到台灣大學與學生座談，現場卻有人質疑主持人、立委陳以信都不點台大學生提問。對此，陳以信20日再說明，台下的學生他一個都不認識，說他沒點到台大學生並不是事實，但他衷心感謝學生的參與，以及侯友宜的用心投入，雖然過程中有點吵鬧，但民主就該如此熱鬧。

侯友宜參加「校園總統馬拉松」與學生座談活動，晚間接近9點時，身穿深藍外衣的台大國發所黃姓校友指責陳以信都讓非台大學生提問而當場暴怒，侯友宜表情有點尷尬，陳以信趕忙強調，他並不認識在場同學，都是隨機點名，不過他也趕緊補點該黃姓校友提問。

陳以信20日進一步表示，主持問答都是隨機點人提問，台下的學生他一個都不認識。五輪提問中，有15位同學發問，其中6位是台大學生（有政治系、護理系、國發所等），還有2位高中生（師大附中、台南一中）。現場有人說沒點到台大學生，這並非事實。

陳以信也強調，雖然過程中有點吵鬧，但民主就該如此熱鬧。在紛攘分歧的意見中，大家對台灣民主的決心卻是更加堅定，而台大一向是多元校園，看到大家不論立場都能理性對話，這就是大學最重要價值。