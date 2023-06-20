地下電台買不明草藥「養生變傷身」　他泡泡尿+下肢水腫急求醫

▲歐世祥醫師看診 。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

1名67歲男子平常熱愛進補，經常食用十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨、麻油雞等溫燥食物，又透過地下電台自行購買中草藥食用，明明感覺「很養生」，但卻逐漸出現泡泡尿、下肢水腫等症狀，來到屏東榮民總醫院看診，腎臟科醫師歐世祥呼籲民眾不要隨便食用來路不明的中草藥，可能內含重金屬或是馬兜鈴酸，造成腎臟負擔。

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歐世祥醫師指出，腎臟受到特定損壞，時間超過3個月以上且無法恢復原有的功能，即稱為慢性腎臟病。慢性腎臟病多以「腎絲球過濾率」為分期標準，當腎絲球過濾率超過90分以上為慢性腎臟病第一期、90分到60分為第二期（以上兩分期常見於腎臟有結構或病理上的變化，或是尿液持續有血尿、蛋白尿等腎臟損傷表徵）、腎絲球過濾率60分到30分為慢性腎臟病第三期、30分到15分為第四期，小於15分則為慢性腎臟病第五期。

而尿蛋白越多，對於腎臟病預後比較不好，其腎臟病惡化的速度會較快且死亡率較高。因此在慢性腎臟病的臨床評估時，除了看腎絲球過濾率的絕對值之外，尿蛋白的嚴重程度能否獲得控制也是重要指標之一。

歐醫師說，腎臟跟肝臟一樣是沉默的器官，慢性腎臟病初期並不會出現太多症狀，有些人可能會出現有泡泡尿、血尿等狀況，另血壓高、尿量減少、身體水腫等也有可能是腎臟病的症狀；至於嚴重到腎臟病末期時，更可能會出現貧血、全身倦怠、持續噁心嘔吐、呼吸喘等不舒服症狀。

他表示，食用中草藥時，建議須注意成分來源是否經過科學檢驗合格，避免誤傷身體。例如屏東榮民總醫院具有傳統醫學科，有專業的中醫師將可以為大家服務和把關。此外控制好血壓、血糖，避免服用傷腎藥物，低鹽飲食、多喝水、運動以及戒菸也都會有助於腎臟的健康。