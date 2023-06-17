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社會 社會焦點 保障人權

女友下班「內衣歪一邊」！胸部還有口水臭味　男友一查怒告

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲按摩妹與顧客外出遊玩，沒想到竟遭下藥性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市在某按摩會館工作的女子小美（化名）與張姓顧客外出遊玩，沒想到下班時被男友發現胸罩歪一邊、且胸部還有口水味，2人氣得報警提告。高等法院審理後，依照藥劑強制性交罪，判張男7年1月有期徒刑。

根據判決書內容，小美在台北某間按摩會館任職，2019年2月間與張男在某KTV認識，當天張男就詢問，是否可以性交易，會給予小費，小美則以「服務生會進來、不方便」為由拒絕。

2人隔天又相約碰面，先在KTV門口相見，再買酒前往一處停車場，在車內喝酒、玩遊戲。沒想到，張男玩遊戲的過程中，將數種四級毒品摻入了威士忌酒當中，小美誤服以後瞬間陷入意識不清的昏迷狀態。

張男見小美暈倒，於是伸出狼爪，對著小美性侵得逞，直到當天晚間10點30分，才叫了輛計程車回到按摩會館，將小美攙扶下車。

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲小美與張姓顧客外出遊玩，沒想到因此遭到性侵。（示意圖／123RF）

小美的男友陳男每天都會來等下班，發現女友意識不清被張男扶了下來，且身上衣衫不整、意識模糊，胸部還有濃濃的口水味，察覺情況有異，於是用小美的身分將張男約出來質問，再將女友送往醫院、報警處理。

對此，張男則辯稱，當天小美沒有拒絕，且有支付當晚出場的費用，2人是基於合意發生性交易，且小美對他有好感等等，後來小美傳訊息過來，還以為是要繼續玩，或是要進行性交易，這種情況很有可能是「仙人跳」。

▼小美被張姓顧客帶出場，沒想到張男在酒裡下藥、性侵得逞。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

不過，小美則表示，當天被買出場是由經理安排，並沒有要做其他的事情。事後的檢驗結果出爐，除了胸部有張男的DNA以外，私密處深處也有張男遺留的DNA，小美的體內還檢測出多種毒品，這些毒品的症狀包含是睡、頭暈、頭痛、意識混亂、記憶減低等等，與小美意識不清被抬下計程車的情節相符。

案件經過審理，張男不服台北地院的判決，於是提出了上訴。高分院法官則認為，張男為了貪圖一己私慾，將四級毒品摻入威士忌當中，讓小美陷入昏迷，再趁機性侵得逞，且未能坦承犯行，否認犯罪將加重刑度。

不過，考量張男沒有前科，也與小美達成和解、賠償精神損失，衡量社會經濟地位、學歷以後，依照藥劑強制性交罪，判張男7年1月有期徒刑。張男7年1月有期徒刑。

 

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