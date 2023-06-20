桃園17歲女高生牧場實習　「右手捲入切割機」被輾碎！校方回應了

▲桃園1名17歲女高中生實習時，右手捲入牧草切割機遭輾碎，送醫進行截肢手術保住一命。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

桃園市龍潭高中1名17歲女學生17日上實習課時，右手捲入牧草切割機且遭輾碎，送醫後緊急進行截肢保命，目前仍在醫院靜養。校方表示，現階段以讓學生安心就醫、醫療支持為主，並徹底檢討實習器械操作之安全性。

消防局表示，17日上午8時40分許接獲學校報案，指出1名女學生在農場實習時，右手掌遭切割機捲入。警消隨即派員前往，現場發現女學生右手掌幾乎已被輾碎，經救護人員給予清洗傷口、包紮止血、斷肢處理等救護處置，緊急送醫，到院後進行截肢手術保命。

據了解，意外當時除了受傷的女學生，現場有1名技師以及4名輪值的高一學生。學生表示，牧草切割機老舊常故障，由他們自行排除，當時受傷女學生正在排除故障，右手臂不慎捲入切割機。

校方今日回應，農機具都在使用年限內，也並非學生維修機器時釀意外，事件發生後，校方第一時間協助該學生安心就醫，輔導室亦對目睹事件學生及班上進行心理輔導，今日再度入班做班級心理減壓團體輔導，現在全力支持醫療和協助家屬後續處理。

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