大台南新聞記者公會第4屆理監事就職　黃偉哲肯定第4權制衡力量

▲台南市長黃偉哲肯定大台南新聞記者公會成員，秉持公正客觀立場，來協助政府報導各項施政，為社會團體報導正面消息，並與理監事合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日偕同新聞暨國際關係處處長蘇恩恩，出席「大台南新聞記者公會」第4屆理監事就職典禮，黃偉哲肯定「大台南新聞記者公會」新聞媒體同仁，為政府機關及基層發聲努力與成果表現。

黃偉哲說，新聞媒體記者扮演制衡角色，也代表來自地方基層的聲音，站在公平、公正立場為地方發聲，讓政府聽到人民聲音，發揮第4權制衡力量，值得肯定與鼓勵。

「大台南新聞記者公會」前身是「台南縣新聞記者公會」，成立於1949年，為台南地區記者公會歷史最悠久，已經有74年歷史，台南縣市合併後，原「台南縣新聞記者公會」更名為「大台南新聞記者公會」，歷史最久的公會，部份老會員都已退出新聞界，但線上記者及新進記者仍不在少數，目前擁有記者會員100多人。

據了解，該會連任理事長邱仁武是大台南地區資深記者，1981年至1998年擔任自由時報記者、目前擔任民眾日報記者、台南新聞網記者等；連任副理事長為南天有線電視採訪記者，常務理事：田進江、李嘉祥、湯龍和；理事：陳志宸、黃永豐、黃緒勳、陳淑貞、林易緒、邱秋逢、王世雄、郭秀珠、林書齊、林裕閎；常務監事：薛俊忠、監事：施清水、方美玲、龐清廉、鍾裕益。都由市長黃偉哲一一頒發當選證書。

在下營區田媽媽鵝肉美食餐廳舉辦的頒發當選證書典禮，包括立委賴惠員、市議員陳秋宏、尤榮智、民政局長姜淋煌、農業局副局長陳仲杰、民進黨台南市黨部副執行長郭守義、台灣手指畫家匡乙等人參加，場面熱烈溫馨。

黃偉哲市長肯定記者公會成員秉持公正客觀立場，來協助政府報導各項施政，為社會團體報導正面消息，在輿論界值得肯定與認同。