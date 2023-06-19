說台南故事　迎接台南400社區人才用影像留紀錄　

▲「112年社區影像紀錄人才培訓班」，邀請專業授課講習，與社區學員共同用影像說台南最在地、最生活化故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2024年適逢台南400，台南市政府積極鼓勵市民共同參與歷史性一刻，特辦理以「台南 400」為主軸的「2023年社區影像紀錄人才培訓班」，邀請專業授課講習，與社區學員共同用影像說台南最在地、最生活化故事，18日辦理開訓典禮，隨即展開長達3個月的培訓。





主辦單位台南市政府新聞及國際關係處表示，本活動是第12年辦理，今年特別以「台南400」為主題。歷經一個多月的線上報名、評估慎選，選出30位年輕學員參與3個月的密集課程，學習影像相關理論與實作。學員也將分組創作影像成品，以台南的影像故事迎接即將來到的台南400。



台南市長黃偉哲表示，現在網紅、KOL正夯，許多年青學子的夢想是成為網紅，根據《每日郵報》先前的報導，有75%的孩子夢想是成為 YouTuber。社區影像紀錄人才培訓幫助年輕人學習影片拍攝專業技能，不僅幫年輕人圓夢，也是台南留下紀錄， 在迎來台南400的前夕，用影像來拍攝值得紀錄的人事物，十分有意義。





黃偉哲市長感謝南方影像學會與市府合辦這個活動，也感謝學員的參與，「學員的作品就如同時空膠囊，紀錄著台南各種多樣面貌。或許400年後，當人們紀念『台南800』會透過這些影像作品更加深入瞭解常民生活；影像紀錄訴說台南綿延不斷的人文情懷，既是一個美好的逗點，同時也是下一個400年的開端」黃偉哲市長說。





計畫主持人-南方影像學會楊仁佐老師表示，感謝台南市政府一直以來對影像教育的重視。師資團隊會秉持初衷認真教學，打通理論與實作的任督二脈，點燃影像創造力。同時也希望學員以參加戰鬥營的精神，在72小時的課程學習中蛻變為十項全能的素人影像創作者，不僅為自己的人生留下一個精采的回憶，也為台南累積更多豐富的影像史料資產。



台南市政府新聞及國際關係處進一步補充，今年預計拍攝極具意義的在地題材：有學員刻劃人文與在地風采，紀錄鹿耳門文化歷史發展；也有學員拍攝大眾所熟知的廟宇慶典、神明刺繡神衣，捕捉古都宗教文化最具特色的虔敬情懷；亦有拍攝描繪四代傳承的竹藝家族事業，在時代變遷中如何持續發展與轉型；又或是在台南400的時空脈絡下，拍攝記錄府城流行音樂文化發展與庶民生活的連結；以及拍攝台南各處可見的蜿蜒巷弄與特色老屋，記錄常民生活的歷史痕跡。



這些具有時代意義與人文價值的成果作品預定於9月上旬舉行成果發表會，屆時歡迎社會大眾蒞臨現場一同觀影。