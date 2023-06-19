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華碩可攜式螢幕今上市　萬一元有找

▲▼華碩今宣布推出全新16吋可攜式螢幕ASUS ZenScreen MB16QHG。（圖／華碩提供）

▲華碩今宣布推出全新16吋可攜式螢幕ASUS ZenScreen MB16QHG。（圖／華碩提供）

記者蕭文康／台北報導

華碩今宣布推出全新16吋可攜式螢幕ASUS ZenScreen MB16QHG，主攻使用者日常工作及娛樂，採用WQXGA （2560 x 1600） IPS面板並內建120Hz SmoothMotion技術，可提供流暢、反應靈敏的畫質，再加上高動態範圍（HDR）技術、DisplayHDR 400認證與100% DCI-P3廣色域，訴求對比度及色彩表現。

華碩指出，多功能的ASUS ZenScreen MB16QHG，配備任何角度都能穩固支撐的L形可折疊支架，搭配ASUS DisplayWidget Center，可感測螢幕方向，自動切換為橫向或縱向模式1；兩側的USB-C®連接埠2，則能讓使用者彈性地將螢幕貼近筆記型電腦任一側，獲致近乎無縫的螢幕延伸體驗。

此外，ASUS ZenScreen MB16QHG不僅具備可供有線耳機使用的3.5公釐音訊插孔，另內建的HDMI®連接埠，擁有與各種裝置的豐富相容性，如：筆記型電腦、桌上型電腦和遊戲主機，外接串連更隨心所欲。

華碩表示，全新ASUS ZenScreen MB16QHG，輕僅1.2公斤，機身最薄處也只有7公厘，可輕鬆放入任何包款，隨身攜帶；178°超廣視角，即使不是正對螢幕觀看，也能享有絕佳的視覺效果；獨家Eye Care技術，可消除惱人的閃爍影像，降低螢幕潛在的有害藍光，就算長時間使用也能貼心呵護靈魂之窗。

ASUS ZenScreen MB16QHG具可調整高度功能，因此使用者除能以橫向模式平放在桌上展開共同協作，亦可透過內建插槽安裝標準三腳架，依個人喜好或不同需求自訂合適的高度，打造與視線齊平的舒適瀏覽體驗。

同時，每一台ASUS ZenScreen MB16QHG出廠前都通過嚴格測試，符合世界頂尖的ENERGY STAR認證，包括：最新標準的全方位資料庫、獨立驗證和持續改良的結構化系統；更重要的是，使用FSC Mix認證包裝運送，具體實踐友善環境與永續發展。建議售價：10,900元。
 

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