女買房2年才回來看…大門被鄰居封死　「房子打通」霸佔使用

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧一網友爆料稱，她近日前往自己一套2年沒住過的房子，沒想到剛出電梯門，就看到自家大門被一個巨大的衣櫃完全封死，根本沒辦法進去，打電話給鄰居也遭到對方拒接，懷疑自家房子已被鄰居霸佔使用，只好報警求助。事後，警方竟打太極回應表示，房子確實已經被鄰居打通使用，建議受害者走司法途徑進行處理或找建商進行協調。

據《九派新聞》報導，6月18日，遼寧一網友發影片稱，自己2年沒住的房子被鄰居用衣櫃封住，自己懷疑內部已被該鄰居打通使用，她還曬出了自己的房產證。

當事人于女稱，房子跟自己現在生活的城市不在一個城市，這兩年由於疫情和孩子的原因就一直沒去，今天來看時才發現被衣櫃堵住的情況，「鄰居家的監視器和手機連著，他應該知道我們來過，但一直不接電話，派出所也聯繫不上他。」

于女表示，警員通過用電數據知曉此人常住該地，但是多次與其取得聯繫未果。于女還說，自己是想友好協商解決但無法與其取得聯繫，沒有其個人資訊，即使想走司法途徑也不知道該如何起訴。

▲女買房2年才回來看，大門被鄰居封死房子打通使用。（圖／翻攝自影片）

18日晚，于女接到警方反饋電話稱，該房子已確認被鄰居打通自己使用。在于女發布的警方和她溝通的錄音中顯示，該房並不是單純地把門封上了，裡邊已經裝修過被住上了。

警員表示，該房涉嫌一房二賣，由於建商拖欠鄰居錢款，故此抵押于女房子給鄰居，對方手中沒有房產證，建議于女走司法途徑進行處理或找建商進行協調。

于女氣炸表示，「我不理解他倆的糾紛為什麼用我的房子抵押。」

對此，該房屬地派出所一工作人員表示，是三方的矛盾，具體仍在調查中。

網友看後氣炸表示，「笑死了，還三方的矛盾，公安局真會打太極」、「有房產證了，為啥還要去法院？明顯違法，我還要去法院證明他人違法？」、「有理也說不清了，這世道」、「女子有房產證，警員居然說是經濟糾紛，你品你細品，但凡警員有作為也不會有這麼奇葩的事」、「這黑暗的社會就會欺負平頭百姓」、「警員啥也管不了，作威作福就會出現了」。